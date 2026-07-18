No levanta cabeza: el San Lorenzo de Pipo Gorosito tropezó en el debut y Riestra le dio un cachetazo histórico

San Lorenzo vs Deportivo Riestra (foto: redes Copa Argentina)

Deportivo Riestra aprovechó el complicado presente que afronta San Lorenzo tanto a nivel deportivo como dirigencial, le dio un golpe tan fuerte como inesperado y lo dejó afuera de la Copa Argentina en 32avos de final.

Lejos del fútbol vistoso que el público futbolero disfrutó a lo largo del último mes en el Mundial 2026 en el que Argentina jugará la final contra España el próximo domingo 19 de julio, San Lorenzo y Deportivo Riestra jugaron los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. El primer tiempo transcurrió entre errores de manejo y pocas situaciones de gol. Exactamente así llegó el gol de San Lorenzo: tras un rebote después de un tiro libre ejecutado con poca precisión, Matías Reali ingresó solo al área y clavó un fuerte disparo en el ángulo inferior izquierdo de Ignacio Arce.

En el comienzo del segundo tiempo, Tomás González conectó con justeza un buen centro lejano de Mariano Bracamonte para el empate de Riestra. Pese a la sorpresiva igualdad, San Lorenzo siguió atacando con más empuje que claridad y estrelló dos tiros en los palos, además de alguna otra situación de riesgo no tan clara.

En los penales, Nacho Arce se hizo grande ante el debutante Alejo Córdoba y le atajó el único penal que no fue adentro del arco. Facundo Altamirano, muy criticado desde hace tiempo por los hinchas de San Lorenzo, estuvo muy lejos de hacer lo propio y no logró desviar ningún remate. En redes sociales, el desempeño del arquero cuervo disparó prácticamente de inmediato la pregunta de por qué se le dieron tres semanas de vacaciones a Orlando Gill, una de los más destacados del Mundial 2026, mientras otros mundialistas paraguayos ya habían vuelto hace semanas a sus respectivos clubes.

Mientras Riestra festejaba frente a su gente, el Ciclón se fue silbado por su público, que viene acumulando fuertes decepciones tras las caídas ante River Plate en el Monumental por los octavos de final del torneo argentino y ante Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro por Copa Sudamericana, en la previa del comienzo del Mundial. Un plantel en deuda con los hinchas y una dirigencia que parece no acertar una decisión en materia futbolística desde que asumió hace poco más de un mes, como planteó el propio Nicolás Tripichio en el post partido.

El capitán Nicolás Tripichio apuntó contra la dirigencia

Tras la derrota, Nicolás Tripichio se acercó a hablar con los periodistas presentes y se expresó muy duramente respecto a las semanas que vivió el plantel ante las idas y venidas de la dirigencia, tanto con respecto al director técnico como con las altas y bajas de jugadores.

"Todo muy movido. El primer día el DT no seguía. Estuvimos dos semanas sin un DT. Regalamos dos semanas. Les agradecemos a Perazzo y su CT porque hicieron lo que pudieron", comenzó el capitán de San Lorenzo. En ese sentido, aprovechó para pedirle disculpas a los hinchas y reconocer que el plantel estaba "en deuda" con la gente y les dolía.

"Hay que levantarse y luchar. De todo esto que digo, nosotros ponemos la cara y así como se los digo a ustedes, hablé con los directivos y lo entendieron. De los errores que fueron transitando estos días tienen que aprender", siguió Tripichio.

Pero las declaraciones más fuertes del volante fueron a continuación, en lo que fue prácticamente un pedido desesperado para la dirigencia: "Había compañeros de nosotros que hace 2 días entrenaban con Reserva, es difícil y no viene gente. Tenemos sentimientos y las faltas de respeto no nos gustan. Fue un golpe fuerte lo que pasó con los jugadores apartados. Si no sostenés las decisiones o pasan estas incomodidades… hay gente peleando el puesto, después no sos considerado, y después hiciste fútbol. Es muy desprolijo. Pedimos sinceridad. Que tomen decisiones acertadas y que respeten la profesión".