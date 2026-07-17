El periodista Esteban Trebucq se refirió de manera categórica a las repercusiones generadas en torno a la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" exhibida recientemente en la semifinal que Argentina le ganó a Inglaterra y le dio el pasaje a la final del Mundial 2026, desestimando los intentos de vincular este hecho con las negociaciones diplomáticas del Gobierno.

Durante el programa transmitido por LN+, Trebucq elogió la iniciativa de los hinchas y el trasfondo de la bandera, describiéndola como un acto cargado de mística: "Yo celebro la bandera, me pareció brillante, heroico, contundente, demoledor, cierto, legítimo, espectacular... eriza la piel".

El conductor, muy cercano al presidente Javier Milei, hizo eco de la crónica publicada por el diario La Nación, firmada por Leandro Contento, para detallar el insólito periplo de la tela. Relató cómo unos pocos fanáticos "agarran una sábana del hotel, compran un aerosol, la meten a la cancha, la envuelven después en una botella, la tiran, el utilero de la Selección encontró un trapo ahí, lo abre, se lo da...". Para Trebucq, el desenlace y la viveza de la anécdota resumen la identidad nacional: "Es maravillosa la historia, es espectacular. Es bien argentina".

Trebucq no escatimó elogios para la iniciativa de los hinchas y el trasfondo de la bandera. "Yo celebro la bandera, me pareció brillante, heroico, contundente, demoledor, cierto, legítimo, espectacular... eriza la piel", afirmó el conductor. El desenlace de esa historia, con la bandera terminando en manos del plantel nacional, fue lo que más lo entusiasmó: "Es maravillosa la historia, es espectacular. Es bien argentina".

Críticas a la politización del hecho

El tono del conductor cambió al momento de hablar de las lecturas políticas que empezaron a circular en torno al episodio. Trebucq consideró desacertado cualquier intento de asociar la aparición de la bandera con un supuesto giro en la agenda exterior del Gobierno respecto de Malvinas. "Es medio mala leche para creer que el Gobierno empezó a negociar el tema Malvinas porque salió la bandera. Me parece medio estrafalario eso", disparó.

El periodista fue más allá y cuestionó de manera directa la construcción de una controversia donde, a su entender, no la hay: "¿Qué polémica hay alrededor de eso? Tenés que ser muy mala leche para meter polémica en eso".

"Esto es de antes"

Trebucq también se adelantó a otro de los debates que empezaron a instalarse en los medios: la idea de que la bandera represente una presión para que el Gobierno se involucre en la cuestión Malvinas a partir de lo ocurrido en la cancha. Con ironía, desestimó esa lectura y remarcó que la causa por la soberanía de las islas excede ampliamente la coyuntura deportiva: "No, muchachos, esto es de antes".

De esta forma, el periodista buscó despegar un hecho que definió como espontáneo y emotivo de cualquier interpretación que lo reduzca a una maniobra de comunicación política, y puso el foco en el costado humano y azaroso de la historia que terminó con la bandera flameando en el plantel nacional.