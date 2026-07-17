En el marco de la Exposición Rural 2026, el gobierno de Entre Ríos anunció la puesta en marcha del programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura. Coordinado junto al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), la iniciativa contará con un fondo total de US$ 1.000.000 en su fase inicial. Con un esquema de protección individual inédito, la provincia aportará 700 mil dólares con el fin de resguardar a pequeños productores entrerrianos frente a sequías e inundaciones.

Durante la presentación oficial en el barrio porteño de Palermo, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de este instrumento para el desarrollo económico regional. “Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo el mandatario.

En su discurso, Frigerio destacó la política directa hacia el cultivo del maíz por el rendimiento que tiene Entre Ríos para poder transformar la proteína vegetal el cual resulta clave para sostener las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina.

El seguro tendrá el objetivo de actuar como un complemento ágil del sistema de emergencias agropecuarias para garantizar una inyección de recursos más rápida y directa ante contingencias climáticas extremas.

Más producción agrícola

“La cadena de maíz es importante para nuestra provincia. Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor; por eso es fundamental mantener eso funcionando”, explicó el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo.

En tanto, desde el IAPSER seguros, el gerente técnico, Bruno Campanero, vinculó la iniciativa respecto al impacto que se tiene con la seguridad alimentaria de la región. “En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país. Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”, detalló.

El nuevo incentivo

El nuevo seguro comenzará a implementarse como una experiencia piloto enfocada en pequeños productores de maíz que trabajen superficies de hasta 200 hectáreas. La iniciativa contempla una futura ampliación para incorporar otros cultivos una vez finalizada esta primera etapa.

Inicialmente, el programa abarcará unas 100.000 hectáreas y no tendrá costo para los beneficiarios durante el primer año de vigencia. En caso de pérdidas superiores al 50% del rendimiento esperado, los productores recibirán una compensación de US$ 50 por hectárea, mientras que si el daño supera el 80% de la producción prevista, la indemnización ascenderá hasta US$ 150 por hectárea.

El mecanismo fue desarrollado por el IAPSER Seguros junto con compañías aseguradoras de Entre Ríos y se pondrá en marcha de manera automática cuando se cumplan criterios objetivos de geolocalización y la Provincia declare formalmente la emergencia agropecuaria.

Con este sistema se busca agilizar el acceso a la asistencia y así evitar trámites que puedan demorar los pagos. De esta manera, los pequeños productores contarán con un respaldo económico oportuno para afrontar las pérdidas, sostener la actividad y preparar la próxima campaña agrícola.