Escándalo en Telefe: una figura del canal asegura que la echaron por pedido de Andrea del Boca

Telefe tomó una sorpresiva decisión.

Zoe Bogach rompió el silencio a tres días de su desvinculación del stream de Telefe y apuntó directamente contra Andrea del Boca. En una visita a Storytime, la ex participante de Gran Hermano aseguró que su salida estaría relacionada con comentarios que hizo sobre la actriz durante su paso por el reality.

¿Qué dijo Zoe Bogach sobre su despido de Telefe?

Consultada por Nazarena Vélez sobre si su desvinculación tenía que ver con su expareja, Manuel Ibero, Zoe descartó esa versión de inmediato. "No, no, no. Me dijeron que no podía hablar mal de una figura muy importante que estuvo en el reality", explicó. Cuando Barbie Vélez le preguntó si se refería a Andrea del Boca, la joven respondió: "Supongo que es por ella. Yo no hablé mal de Andrea, pero siento que siempre la ligo yo. Todos opinan y a mí me callan".

Zoe Bogach acusó a Andrea del Boca.

El comentario que habría desatado el conflicto

Zoe detalló qué fue lo que dijo sobre la actriz tras ver un tape de su paso por la casa. Según contó, Del Boca había asegurado que ella "no hacía nada" en su edición y que no le gustaba cómo era. Ante eso, Zoe respondió en redes con una serie de críticas hacia la actriz, cuestionando su actitud dentro del certamen y sumando comentarios sobre su situación económica. "Ahí estalló la producción", afirmó. Arrepentida, aseguró que pidió disculpas públicamente: "Me fui de boca. Fue mi primer stream, sé que hay cosas que no hay que decir. Me salió genuino".

La ex GH también relató cómo se enteró de su desvinculación. Contó que fue notificada apenas horas antes de tener que presentarse, y que la situación derivó en la intervención de un abogado. Según explicó, decidió registrar todo en redes para dejar constancia de lo ocurrido, ante lo que consideró un trato injusto por parte del canal.

Sobre el final, Zoe volvió a insistir en su sospecha sobre el rol de Andrea del Boca en la decisión. Remarcó como un dato llamativo que su baja se produjera el mismo día en que Manuel Ibero dejó el certamen, y que justo ese día la actriz haya ocupado el lugar que le correspondía a ella en el stream. Frente a esa teoría, Nazarena Vélez manifestó sus dudas sobre el poder real de Del Boca dentro de la producción, aunque Zoe dejó entrever, con gestos, que piensa exactamente lo contrario.