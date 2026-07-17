Chau al Gálvez: mudarán el kartódromo y contará con un nuevo circuito internacional.

El famoso kartódromo del Autódromo Oscar y Juan Gálvez será trasladado al Parque Ribera Sur. La noticia llega en medio de una remodelación estructural del circuito de Ciudad de Buenos Aires, por lo que no es de extrañar la decisión tomada por el Gobierno porteño. Este domingo, en consecuencia, tendrá lugar la última competencia en el trazado actual, la 5ª fecha de la Champion Cup de IAME Series Argentina.

Desde el 20 el predio será intervenido para permitir la prolongación de la horquilla del nuevo circuito, que, según informaron desde el GCBA, se trata de una obra vinculada a la preparación del escenario para el regreso del MotoGP y al desarrollo del proyecto que busca que el Gálvez vuelva a recibir, en el futuro, a la Fórmula 1.

Mudarán el kartódromo por la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Mientras se desarrolla la construcción del nuevo trazado, diseñado por Tilke y con homologación internacional, la Ciudad levantará un circuito provisorio que estará listo para su utilización en pocas semanas. El mismo contará con pavimento de mayor calidad que el del actual kartódromo, con el fin de que pilotos y categorías puedan seguir compitiendo y entrenando durante el período de transición. En el interín, queda suspendida la fecha programada para agosto.

Cómo será el nuevo circuito en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Con un plazo de 12 meses de concreción desde su inicio en enero de 2026, las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez incluirán no solo la modernización de su infraestructura, sino también su reposicionamiento como un escenario competitivo a nivel internacional, capaz de recibir eventos de primer nivel mundial. En 2027 será sede del MotoGP y se espera avanzar para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires.

La nueva traza tendrá una extensión de 4,3 km, 12 metros de ancho promedio, salvo en la recta principal, donde se mantendrán los 15 metros de ancho. Contará con 14 curvas a lo largo del circuito y habrá rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

La renovación es impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a través de su Secretaria de Deportes y la ejecución de este plan de obras está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), que lleva adelante este proyecto junto con la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, quien se especializa en diseñar y modernizar autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.