El Mundial "inclusivo" se quedó corto, dicen organizaciones de derechos humanos

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Noruega contra Inglaterra

La FIFA no ha cumplido su promesa de celebrar el Mundial "más inclusivo", dijo el jueves la Sport & Rights Alliance, que citó las estrictas ‌políticas de visados de Estados ‌Unidos que han dejado fuera a muchos aficionados y trabajadores, a pesar de que el torneo acogió a más selecciones.

El organismo rector del fútbol mundial organizó este año la mayor edición de la historia del torneo, ampliándolo de 32 a 48 selecciones y abriendo las puertas a países con menor tradición futbolística para que compitan en el evento internacional.

Aunque la FIFA prometió que Estados Unidos —que coorganizó el ​evento junto con Canadá y ⁠México— abriría sus puertas al mundo, la coalición de organizaciones de derechos ‌humanos señaló que las puertas se cerraron de golpe para muchos.

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"En ⁠Marruecos, seguimos teniendo dificultades para encontrar a alguien ⁠que haya podido, a cualquier poseedor de una entrada que haya podido, obtener un visado para el Mundial. Lo mismo ocurre con Egipto, con Jordania, con Irak ⁠y con Uzbekistán", dijo Ronan Evain, director general de Football Supporters Europe.

"La ​afirmación de que la FIFA ha dado la bienvenida ‌al mundo y ha unido al mundo ‌en torno al Mundial ha fracasado en gran medida".

Ni la FIFA ni ⁠la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios.

"TRANQUILOS, RELAJADOS"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo al inicio del torneo que las decisiones en materia de inmigración recaían en última instancia en las autoridades nacionales, mientras que el secretario ​de Seguridad Nacional ‌de Estados Unidos, Markwayne Mullin, defendió las denegaciones de visados, alegando que su departamento había consultado con los responsables de la FIFA.

"Tranquilos, relajados", fue el mensaje del máximo responsable de la FIFA en la víspera del inicio del torneo, cuando al árbitro somalí del Mundial, Omar ⁠Abdulkadir Artan, se le impidió entrar en Estados Unidos a pesar de tener un visado válido.

El Gobierno de Trump dijo que Estados Unidos le denegó la entrada debido a sus vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Un puñado de países, entre ellos Senegal, se vieron muy superados en número en las gradas, después de que Estados Unidos suspendiera la expedición de visados a la mayoría de los ciudadanos de esos países.

La Sport & Rights ‌Alliance expresó su preocupación antes del torneo por la seguridad de los periodistas y aficionados asistentes, afirmando que la FIFA había permitido que se creara un "clima de miedo claramente peligroso" en medio de la campaña de Trump contra la inmigración.

La Sport & Rights Alliance tiene previsto publicar en septiembre un informe con detalles de los problemas vinculados ‌a los derechos humanos surgidos durante el torneo.

"Este Mundial ha tenido mucho que celebrar, como la alegre participación de Haití, la primera en 52 años, la trayectoria de cuento de ‌hadas de Cabo Verde ⁠y, por supuesto, las banderas arcoíris ondeando en el Pride Match Day de Seattle", dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales ​de Human Rights Watch.

"Pero el lado oscuro de la política por parte de los principales anfitriones del torneo también ha sido ineludible", agregó.

Con información de Reuters