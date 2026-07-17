Colapinto fue cedido a Alpine en 2025.

La salida de Logan Sargeant de Williams permitió que Franco Colapinto tenga su debut en la Fórmula 1 en el GP de Italia 2024, aunque ya había tenido una primera aparición en la FP1 de Silverstone semanas antes. En aquel primer fin de semana en la máxima categoría, el pilarense sorprendió al terminar en el decimosegundo lugar en el mítico trazado de Monza, aunque la sorpresa fue aún mayor con lo que pasó semanas después.

Durante el GP de Azerbaiyán, el piloto argentino logró meterse entre los diez mejores de la clasificación y sumó sus primeros puntos en la F1 con un octavo lugar en la carrera del domingo, algo que lo puso bajo los focos en el paddock. Y es que lograr un resultado tal en el Circuito callejero de Bakú suele ser todo un desafío para los rookies, pero Franco demostró que estaba a la medida, algo que pudo replicar luego en Austin con el décimo puesto.

Si bien no pudo sumar en México y se sufrió un accidente en Interlagos a causa de la poca adherencia del Williams en condiciones de lluvia, toda la energía positiva se desvaneció con el GP de Las Vegas, donde sufrió otro choque por un error de cálculo. Franco había llegado a la “ciudad del juego” bajo la mirada de equipos como Red Bull o Sauber (Audi), que lo tenían en la mira como posible refuerzo para el 2025, año para el que Williams ya había contratado a Carlos Sainz incluso antes del debut del argentino.

De ahí que Las Vegas haya marcado un antes y un después en la carrera de Colapinto, algo sobre lo que él mismo habló en la previa al Gran Premio de Bélgica. “Fue un comienzo increíble. Después tuve este accidente en Las Vegas y de repente todo fue un desastre. ¡Todo el mundo de repente se olvidó de todo!”, lanzó el piloto de Alpine en una reciente entrevista con Motorsport.

Y es que después de ese incidente, el argentino comenzó a ser fuertemente criticado por la prensa, de manera que tuvo que afrontar un largo proceso para recuperarse. “Sí creo que sos tan bueno como tu última carrera, pero fue molesto que todo el esfuerzo y las cosas buenas de repente llegaran a su fin por un simple error de novato. Al fin y al cabo, todavía estaba aprendiendo”, señaló el pilarense, cuyo rendimiento bajó a causa de los daños en el monoplaza.

El argentino suma 18 puntos en la temporada.

El posible regreso de Colapinto a Williams

A pesar de representar a Alpine, lo cierto es que Franco Colapinto no dejó de ser completamente un piloto de Williams, ya que las negociaciones a finales del 2024 se sellaron con una cesión por cinco temporadas. Como resultado de esto, el argentino podría llegar a tener una segunda etapa en la escudería británica cuando la cesión culmine en 2030, aunque todo está sujeto a las chances de una renovación con los franceses y la disponibilidad que haya en Grove.