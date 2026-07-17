El cruce de géneros musicales como el folklore y la cumbia sigue marcando el ritmo de la cultura nacional y esta vez los protagonistas son dos de las voces más potentes y queridas de nuestro país. Se trata de Luciano Pereyra y Ángela Leiva, quienes revolucionaron las plataformas digitales con el estreno oficial de la versión en vivo de "Perdóname", el clásico romántico del artista lujanense reversionado en un contagioso ritmo de cumbia ideal para la pista de baile.

El lanzamiento, concretado el pasado 9 de julio de 2026, tuvo una recepción inmediata y arrasadora por parte de los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la fuerte química vocal y la energía que le imprimieron a la propuesta. El icónico coro de la balada original mantiene intacta su esencia melódica y emotiva, pero ahora se resignifica sobre una base tropical que invita al movimiento.

El propio Luciano Pereyra celebró el estreno en sus redes sociales con una invitación directa a sus fanáticos a través de Instagram: “¡Ya disponible #Perdoname versión cumbia en vivo con @angelaleivaok! Para bailarse todo este finde largo”. La publicación no tardó en llenarse de interacciones, entre las que se destacó el cariñoso comentario de la propia Ángela Leiva, quien le firmó al cantante: “¡Luciano! ¿Sabías? ¡Que te amooooooo!”.

“Traicionera” versión cumbia para Disney+ y Hulu: es parte de Dear Killer

Pero el éxito de esta alianza no se limita a los escenarios locales. Luciano Pereyra y Ángela Leiva expandieron su alcance internacional al unirse en otra destacada colaboración: una versión cumbia de “Traicionera”, pieza que ya se encuentra disponible en todas las tiendas digitales y que forma parte de un ambicioso proyecto audiovisual global.

Luciano Pereyra y Ángela Leiva revolucionaron a sus fans con el estreno de la versión en vivo de "Perdóname".

El sencillo integra de manera exclusiva la banda sonora de "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios", la nueva serie inspirada en hechos reales que ya se puede ver a través de las pantallas de Disney+ y Hulu. En esta producción, la música cumple un rol fundamental para acompañar momentos clave de la trama y profundizar en el desarrollo emocional de la historia.

Esta potente y renovada versión de “Traicionera” aporta una dimensión sonora contemporánea, combinando la sensibilidad artística de ambos cantantes para darle una identidad propia y bailable a un relato dramático. La inclusión en el soundtrack oficial de la serie consolida un paso clave en las carreras de ambos intérpretes, reforzando el impacto y la exportación de la música latina hacia las principales producciones de streaming del mundo.