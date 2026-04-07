El encuentro más argento: así es el proyecto de Luciano Pereyra y Ángela Leiva que desembarcará en Disney

Luciano Pereyra y Ángela Leiva sorprendieron con una nueva colaboración.

El folklore y lo tropical se encuentran en la nueva colaboración musical de Luciano Pereyra y Angela Leiva. Los artistas lanzaron Traicionera -versión cumbia de la original Oye Traicionera-; el sencillo ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.

Lo innovador de esta propuesta es que el track integra la banda sonora de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, una producción disponible en las plataformas Disney+ y Hulu. La narrativa de la serie se inspira en hechos reales y utiliza la música como un recurso fundamental para subrayar los pasajes de mayor intensidad dramática.

En esta línea, la adaptación del tema al ritmo de cumbia aporta una dimensión sonora diferente al proyecto, apoyada en la capacidad interpretativa de ambos cantantes y en una energía de perfil contemporáneo. Para los artistas, la inclusión en este soundtrack funciona como un paso relevante en su proyección internacional, vinculando la música latina con producciones audiovisuales de alcance global. La banda sonora completa, que contiene esta colaboración inédita, ya se encuentra disponible para su reproducción.

No es la primera vez que Pereyra y Leiva colaboración profesionalmente: el año pasado el artista presentó una renovación de su clásico Perdóname, pieza que originalmente se dio a conocer en 2004. En esta oportunidad, la balada centrada en el desamor y la nostalgia se transformó en una propuesta bailable que mantiene su profundidad lírica, pero incorpora un ritmo dinámico y actual.

Luciano Pereyra y Euge Quevedo.

La producción contó con la participación de Ángela Leiva, quien aportó su impronta vocal a la colaboración. Además, se sumaron los aportes de Pinky SD y el proyecto Un Poco de Ruido, cuya intervención fue clave para dotar a la canción de la frescura característica de las nuevas tendencias de la cumbia nacional.

Luciano Pereyra y Euge Quevedo, juntos en un escenario

No se trata del primer acercamiento de Pereyra a los géneros más bailables, recientemente estuvo como invitado en el show de Euge Quevedo en el Movistar Arena. Ante un estadio completo, el intérprete recibió a la cantante de La Banda de Carlitos, logrando integrar el folklore romántico con el cuarteto en una presentación que resaltó la vigencia de ambos géneros en la música popular.

La colaboración se gestó días antes, a raíz de una convocatoria pública realizada por Pereyra que generó una reacción inmediata entre sus seguidores. La Muela aceptó la propuesta con rapidez, mientras que el intercambio previo en plataformas digitales sumó un componente de humor a través de las intervenciones de "El Keso" Pavón, compañero de Quevedo, cuyos comentarios sobre el cruce artístico ayudaron a potenciar la expectativa y la viralidad del evento.