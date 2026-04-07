Tuvieron un amor apasionado, ella se desenamoró y él escribió un himno del folklore: la triste historia detrás de Merceditas

El chamamé Merceditas tuvo una desgarradora historia de desamor como inspiración.

Escrita y grabada por el entrerriano Ramón Sixto Ríos en la década de 1940, Merceditas se consolidó como una pieza fundamental del chamamé y la música litoraleña. La historia detrás del éxito nació en 1939, cuando el músico -entonces de 27 años- llegó al Club Sarmiento de la localidad santafesina de Humboldt para presentarse con una compañía teatral.

En aquel sitio conoció a Mercedes Strickler Khalov, una joven de 24 años e hija de inmigrantes alemanes que administraba un tambo lechero tras la temprana muerte de su padre. El encuentro inicial quedó marcado por la estética de la época: ella lucía un vestido blanco y cabello enrulado, mientras que él vestía un traje cruzado y peinado a la gomina.

Merceditas destacaba por una independencia inusual para su tiempo; recorría el pueblo en moto, vestía pantalones de leopardo y viajaba sola, lo que solía generar comentarios entre los habitantes de la zona rural. La pareja mantuvo un noviazgo formal a la distancia durante dos años, sostenido principalmente a través de cartas entre Buenos Aires y Santa Fe.

El vínculo se interrumpió en 1941, cuando Ríos viajó con la intención de proponerle matrimonio. Ante el ofrecimiento, ella decidió rechazarlo: "El día que vino con los anillos para comprometernos no lo acepté. Ahí me desenamoré. Yo no quería comprometerme. Se fue de vuelta con los anillos", contó Mercedes en diálogo con TN.

Merceditas.

De aquella experiencia de desamor surgió la composición que se volvería un clásico radial. Con el tiempo, Ríos se casó con otra mujer y enviudó dos años después. En la década de 1980, tras leer una entrevista sobre Mercedes, el músico retomó el contacto y volvió a proponerle casamiento, recibiendo una nueva negativa.

Ambos mantuvieron un vínculo cercano hasta el fallecimiento de Ríos en 1995, quien antes de morir le legó los derechos de autor de la canción. Mercedes falleció soltera en 2001, a los 84 años, conservando hasta sus últimos días la sensación de que su conducta del pasado había sido objeto de un castigo divino.

Letra completa de Merceditas

Que dulce encanto tiene

en mi recuerdo Merceditas

aromada florecita

amor mío de una vez.

La conocí en el campo

allá muy lejos una tarde

donde crecen los trigales

provincia de Santa Fe.

Así nació nuestro querer

con ilusión, con mucha fe

pero no sé por qué la flor

se marchitó y muriendo fue.

Y amándola con loco amor

así llegué a comprender

lo que es querer, lo que es sufrir

porque le dí mi corazón.

Como una queja errante

en la campiña va flotando

el eco vago de mi canto

recordando aquel amor.

Pero a pesar del tiempo

transcurrido es Merceditas

la leyenda que palpita

en mi nostálgica canción