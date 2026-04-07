Por qué Sony patentó una IA para PlayStation

Fuente: Areajugones - SPORT.

Como siempre ocurre con las patentes, su registro no garantiza que la tecnología vaya a llegar a los usuarios. Pero sí revela hacia dónde apunta Sony cuando piensa en el futuro de PlayStation.

Cómo funciona la IA de sonido

La tecnología se basa en un modelo de inteligencia artificial que se entrena para aprender las preferencias de sonidos del jugador. Partiendo de ese modelo, el sonido del juego se adapta a cada usuario. El sonido de un objeto virtual -como el rugido de un monstruo o el paisaje sonoro de un escenario- puede cambiarse por otro más satisfactorio para el jugador o silenciarse completamente.

El sistema funciona a través de un servidor que determina las preferencias del usuario e indica al motor del juego el sonido a utilizar. Los desarrolladores de videojuegos pueden establecer directrices previas y así proteger ciertos sonidos y evitar que se eliminen o cambien.

Para qué sirve concretamente

Entre los beneficios citados por Sony destaca la reducción de la fatiga y el estrés causados por estímulos auditivos no deseados. La supresión de sonidos rechazados también permitiría gastar menos recursos del hardware al evitar el procesamiento de esos sonidos, optimizando el rendimiento general del sistema. Sony menciona que la tecnología es especialmente útil en títulos multijugador, donde la acumulación de efectos sonoros puede volverse agobiante en sesiones largas.

Una apuesta más amplia por la IA

Esta patente se suma a una serie de proyectos de IA que Sony viene registrando. La compañía también patentó un sistema de censura de audio y video en tiempo real que adapta el contenido según la edad o preferencias del jugador, y un "AI Ghost Player" que aprende los movimientos del jugador y puede tomar el control temporalmente para ayudarlo a superar niveles difíciles. Aunque el registro de estas patentes no garantiza que la tecnología llegue al mercado, sí ofrece una señal clara de hacia dónde apunta la estrategia de Sony en materia de inteligencia artificial aplicada al sector de los videojuegos.