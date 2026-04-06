Lista completa de los 12 videojuegos gratis para descargar en Amazon Prime Gaming en abril 2026

Los usuarios pueden descargar sin costo un total de 12 títulos.

Amazon vuelve a la carga con una nueva tanda de juegos gratis para suscriptores, y abril de 2026 no es la excepción. A través de Prime Gaming, el servicio incluido con la suscripción de Amazon Prime, los usuarios pueden descargar sin costo un total de 12 títulos para PC que, una vez reclamados, quedan para siempre en su biblioteca digital.

Entre lo más destacado del mes aparecen dos pesos pesados del género estrategia: XCOM: Enemy Unknown Complete Pack y Total War: Pharaoh Dynasties, disponibles desde el arranque. La propuesta se completa con una mezcla bastante variada que va desde simuladores y aventuras narrativas hasta propuestas indie más experimentales, con lanzamientos escalonados a lo largo de abril.

Todos los juegos gratis de Prime Gaming en abril 2026

Como ya es habitual, Amazon libera los títulos en distintas fechas. Esta es la lista completa confirmada:

Ya disponibles

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (GOG)

Total War: Pharaoh Dynasties (Epic Games Store)

9 de abril

A Rat’s Quest: The Way Back Home (Epic Games Store)

King of Retail (GOG)

16 de abril

Detective Agency: Gray Tie Collector’s Edition (Legacy Games)

Monster Harvest (Epic Games Store)

Snake Core (GOG)

23 de abril

Neo Cab (GOG)

The Pale Beyond (GOG)

30 de abril

Fantasy General (GOG)

KinnikuNeko: Super Muscle Cat (Epic Games Store)

Pinball Spire (GOG)

Total War: Pharaoh Dynasties y XCOM: Enemy Unknown Complete Pack ya están disponibles.

Qué ofrece Prime Gaming y por qué conviene

A diferencia de otros servicios como PlayStation Plus o Game Pass, estos juegos no dependen de mantener la suscripción activa: una vez que los reclamás, son tuyos para siempre. Además, los códigos se canjean en plataformas como GOG o Epic Games Store, lo que amplía las opciones para jugarlos sin restricciones.

En paralelo, Amazon sigue impulsando su ecosistema con Amazon Luna, sumando títulos para jugar en la nube sin necesidad de descarga, lo que refuerza el valor de la suscripción.

Con una combinación de clásicos consagrados, propuestas indie y géneros variados, abril se posiciona como un mes sólido para los usuarios de Prime Gaming, especialmente para los que buscan sumar juegos a su biblioteca sin gastar un peso extra.