Cerca de 90 muertos tras una tormenta en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de unn hombre mirando desde su casa inundada mientras el agua sube como consecuencia del ciclón Ditwah en Chennai, India

Casi 90 personas perdieron la vida en una violenta tormenta que ‌azotó con lluvia ‌y granizo el estado más poblado de India, Uttar Pradesh, informó el jueves la oficina estatal de gestión de catástrofes y ayuda humanitaria.

Las tormentas son habituales en este estado del norte durante ​la estación cálida, ⁠de marzo a junio, antes de ‌que las lluvias monzónicas traigan ⁠un respiro.

Las "condiciones meteorológicas adversas" ⁠del miércoles provocaron la muerte de 89 personas, según el comisionado de socorro de Uttar ⁠Pradesh en una publicación en ​la red social X.

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También se ‌informó de 53 heridos, ‌87 viviendas dañadas y 114 cabezas ⁠de ganado muertas en el estado a causa de las tormentas, la lluvia, el granizo y los rayos, añadía ​la publicación.

Las ‌imágenes de televisión mostraban árboles y vallas publicitarias arrancados de raíz por las ráfagas de viento, algunos de los cuales se estrellaron contra ⁠vehículos en medio de nubes de polvo y escombros que derribaron muebles de madera en los puestos al borde de la carretera.

Algunas de las víctimas mortales fueron por caída de árboles y derrumbe de paredes ‌de viviendas, dijo a Reuters un responsable estatal de ayuda humanitaria.

El gobernador del estado, gobernado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, había ordenado a ‌los funcionarios que prestaran asistencia a los supervivientes y distribuyeran ayuda económica en un plazo de ‌24 horas, ⁠según informaron las autoridades.

Con información de Reuters