El mágico pueblito que busca vecinos: ofrece casa y trabajo estable

Italia es uno de los países que los argentinos eligen para emigrar en búsqueda de nuevas oportunidades, sobre todo económicas. En este país existe un pueblito de apenas unos 115 habitantes que está en búsqueda de nuevos vecinos que tengan ganas de vivir entre montañas.

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, situado en el Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a 1300 metros de altura. Esta región experimentó una gran despoblación durante la segunda mitad del siglo XX, pero su recuperación vino de la mano de un servicio turístico y hotelero de excelencia.

Desde finales del siglo XVI, Santo Stefano di Sessanio estuvo gobernado por los Médici y la economía local floreció gracias a la producción de lana dirigida a Florencia.

¿Cómo es Santo Stefano di Sessanio?

La iniciativa de mudarse al pequeño pueblito inició en respuesta a la despoblación que no solo afecta a este pueblo, sino a todo Europa. Además, la mayoría de los habitantes son adultos mayores y hay muy pocos jóvenes viviendo en ese lugar. Esta situación amenaza a la continuidad de comercios, oficios y servicios básicos.

Si el pueblo pierde a su población estable, esto hará que empiece a perder piezas esenciales, como la escuela, los almacenes y otros negocios dada la escasa actividad.

Cuenta con calles de piedra, paisajes de montaña y un ritmo de vida diferente al de las grandes ciudades. El objetivo del programa no es atraer turistas, sino personas que estén dispuestas a mudarse de manera permanente para formar parte de la comunidad.

¿Cómo mudarse a Santo Stefano di Sessanio?

La propuesta incluye:

Casa en alquiler a precio simbólico.

Ayuda económica mensual para facilitar la instalación.

Subsidios para abrir un negocio o emprendimiento.

Posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo y la cultura local.

Según el esquema difundido por medios locales, los residentes podrían recibir hasta 8000 euros por año durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para comenzar una actividad económica. Entonces, los interesados podrían recibir hasta 44.000 euros. Sin embargo, el dinero está sujeto a condiciones específicas vinculadas con la residencia y el proyecto laboral presentado.

¿Quiénes pueden ir a vivir al pueblo italiano?

El programa se orienta principalmente a personas de entre 18 y 40 años, quienes deberán comprometerse a vivir allí durante al menos cinco años. Además, se tomarán en cuenta los siguientes requisitos:

Ciudadanos italianos que vivan en otras ciudades.

Ciudadanos de la Unión Europea.

Personas con permiso de residencia permanente válido en Italia.

La idea es atraer vecinos que generen movimiento económico y social dentro del pueblo.

¿De qué se puede trabajar en Santo Stefano di Sessanio?