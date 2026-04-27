El pueblo que está a solo 2 horas de Buenos Aires y este fin de semana largo celebra la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente.

Dentro del amplio catálogo de planes que hay que para hacer durante el próximo fin de semana largo del 1 de mayo, hay uno que destaca para los amantes de la comida. Precisamente, un pequeño pueblo bonaerense será sede de la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente, un evento pensado para disfrutar sin apuro a tan solo 2 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta se realizará en Cazón, un destino rural que cada vez gana más protagonismo entre quienes buscan desconectar del ritmo urbano. La fiesta tendrá lugar el 2 y 3 de mayo, en el marco del fin de semana largo, con entrada libre y gratuita y una propuesta que gira en torno a dos clásicos de la gastronomía local: las tortas fritas y el chocolate caliente.

Entre las actividades principales se destaca un concurso para elegir la mejor torta frita, además de un patio gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales en vivo. La idea, según los organizadores, es revalorizar recetas simples que forman parte de la identidad cultural argentina y que históricamente reunieron a las familias alrededor de la mesa.

Más allá del evento, Cazón es en sí mismo un atractivo. Se trata de una localidad pequeña, con pocos habitantes, rodeada de naturaleza, conocida como “el pueblo de un millón de árboles”. Uno de sus puntos más destacados es el vivero municipal, un espacio de más de 200 hectáreas con senderos, túneles verdes y una biodiversidad que sorprende a quienes lo visitan. Este entorno convierte al lugar en una opción ideal para combinar la experiencia gastronómica con caminatas, descanso y contacto con la naturaleza.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Cazón se encuentra a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a aproximadamente dos horas de viaje en auto. El acceso más habitual es por la Autopista Riccheri y luego la Ruta Nacional 205 hasta Saladillo, desde donde restan pocos kilómetros para llegar al pueblo. También es posible viajar en micro hasta Saladillo y completar el trayecto en remis o taxi.