Tiene 300 habitantes y queda a tres horas de CABA: el pueblito lleno de historia y verde para conocer

Situada en el partido de Maipú, dentro de la provincia de Buenos Aires, Las Armas es una localidad que se integra al paisaje bonaerense a la vera de la Autovía 2 y el trazado del Ferrocarril Roca. Se encuentra a solo tres horas de viaje en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que la convierte en una opción perfecta para una escapada.

De acuerdo con los datos del censo de 2010, la población registraba 365 habitantes, cifra que marcó una tendencia decreciente del 17% respecto a los registros de la década anterior. El eje central de la localidad es su estación ferroviaria, un punto intermedio estratégico en el ramal que conecta la ciudad de Buenos Aires, desde la terminal de Constitución, con la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Al ser una escala operativa de este trayecto, los servicios prestados por Trenes Argentinos Operaciones realizan paradas en sus andenes. Tanto las vías como las instalaciones edilicias se encuentran bajo la administración de la empresa estatal Trenes Argentinos.

La estación no solo funciona como un componente clave del sistema de transporte regional, sino que constituye el principal referente de identidad y actividad para esta comunidad del sudeste de la provincia.

Las Armas. (PH @paisturistico)

Otra opción para una escapada en la provincia de Buenos Aires

Ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, a 25 kilómetros de Olavarría, la localidad de Colonia San Miguel se posiciona como un destino relevante para el turismo histórico y recreativo. Su entorno natural se articula en torno al arroyo Nievas, donde un balneario local funciona como el principal espacio de esparcimiento para los visitantes.

Las Armas. (PH @paisturistico)

La identidad del pueblo está estrechamente ligada a sus raíces culturales. Cada año, durante la primera semana de febrero, se lleva a cabo la Fiesta del Camping, un evento que convoca a habitantes de toda la región y refuerza el perfil turístico del partido.

El origen de este asentamiento se remonta al 3 de octubre de 1881, cuando fue fundado bajo la denominación de Deheler por familias de alemanes del Volga. Este proceso migratorio tiene sus antecedentes en la invitación de la emperatriz Catalina la Grande a colonos alemanes para habitar las márgenes del río Volga en Rusia durante 1763; décadas más tarde, sus descendientes emigraron hacia Sudamérica con el fin de evitar el servicio militar obligatorio impuesto tras el fallecimiento de la soberana.