Tiene menos de 1000 habitantes y una fiesta que convoca: el pueblito bonaerense que tenés que conocer

Colonia San Miguel es una localidad tranquila y rodeada de verde.

Una localidad bonaerense es perfecta para una escapada express desde la gran ciudad; se trata de Colonia San Miguel. A 25 kilómetros de la ciudad de Olavarría, representa un lugar de gran valor histórico y turístico en el centro de la provincia de Buenos Aires.

El entorno natural de la zona está marcado por el arroyo Nievas, en cuya ribera funciona un balneario que sirve como punto de encuentro recreativo. Además de su atractivo paisajístico, el pueblo sostiene una fuerte tradición festiva: durante la primera semana de febrero, el calendario local destaca por la celebración de la Fiesta del Camping, evento que atrae a visitantes de la región y consolida la identidad turística del partido de Olavarría.

El asentamiento se fundó formalmente el 3 de octubre de 1881 bajo el nombre original de Deheler, tras el arribo de familias de alemanes del Volga. Este flujo migratorio tuvo su origen remoto en 1763, cuando la emperatriz Catalina la Grande incentivó a colonos alemanes a poblar las márgenes del río Volga en Rusia, quienes más tarde emigraron hacia Sudamérica huyendo del servicio militar obligatorio impuesto tras la muerte de la soberana.

En la actualidad, la localidad alberga a 902 habitantes y posee una estructura institucional sólida que incluye establecimientos educativos como la Escuela Nº 5 Independencia Argentina, el Jardín de Infantes Nº 920 y un anexo de nivel secundario. La vida comunitaria se organiza en torno a espacios como la Iglesia San Miguel, el Museo Municipal "Miguel Stoessel Müller", el Club Independiente y la Sociedad de Fomento "Los Amigos", que mantienen vigente el legado de sus pioneros.

Colonia San Miguel.

Otro pueblo bonaerense para una escapada

Situado en el partido de General Las Heras, el pequeño paraje de Plomer se posiciona como un refugio de tranquilidad para quienes buscan alternativas al turismo masivo. Esta localidad, que cuenta con una población aproximada de 200 personas, basa su atractivo en la preservación de su fisonomía rural y en un estrecho vínculo con la historia del ferrocarril.

Piletón del Complejo Turístico de Colonia San Miguel.

El origen del pueblo se remonta a 1908, año en que se estableció la estación ferroviaria que funcionó como eje del desarrollo local durante gran parte del siglo pasado. A pesar de que el cese de la actividad de los trenes a finales del siglo XX generó un periodo de estancamiento, la comunidad logró conservar intactos sus rasgos distintivos, tales como el trazado de calles de tierra, la arquitectura de baja altura y los comercios tradicionales de ramos generales.

Hoy en día, este destino es valorado por su capacidad para ofrecer una experiencia de desconexión y un viaje visual hacia el pasado bonaerense. La estructura original de las construcciones y el ritmo pausado de la vida cotidiana transformaron a Plomer en una pieza de valor histórico y un punto estratégico para el descanso de fin de semana dentro de la provincia.