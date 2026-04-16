La isla escondida de Buenos Aires: pocos la conocen y es ideal para desconectar

Ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en medio de la laguna del Monte y frente a la localidad de Guaminí, la Isla Sistina es uno de los destinos poco conocidos que desafían la idea tradicional de escapada bonaerense.

Se trata de la única área continental privada de la provincia, un territorio aislado al que solo se accede por agua o, en casos excepcionales, por aire, lo que refuerza desde el inicio la sensación de desconexión total.

Con su nombre devenido de una de sus últimas propietarias, quien bautizó así a la casona principal construida hacia la década de 1930, hoy se erige como un lodge exclusivo de pocas habitaciones que garantiza un clima de intimidad poco frecuente.

¿Qué hacer en la Isla Sistina?

La Isla Sistina propone una experiencia inmersiva en un entorno natural particular. Con una extensión de cientos de hectáreas, el paisaje combina sectores boscosos, pastizales y zonas abiertas donde conviven especies autóctonas y exóticas. Ciervos, guanacos, antílopes, ñandúes y aves de distintas especies circulan libremente, lo que convierte al lugar en una suerte de reserva a cielo abierto.

En ese contexto, las actividades giran en torno al contacto directo con el ambiente. Uno de los principales atractivos es el safari fotográfico, un recorrido guiado que permite observar animales en su hábitat mientras se atraviesan distintos sectores. A eso se suman caminatas, paseos en bicicleta o carruaje, avistaje de aves y prácticas vinculadas al agua, como navegación o pesca en la laguna.

El área cuenta también con espacios pensados para la contemplación, como miradores naturales, mientras que se erige como una rareza dentro del mapa turístico bonaerense: con acceso restringido, fauna en libertad y una propuesta orientada a la desconexión total.

¿Cómo llegar a la Isla Sistina?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es en auto. Son aproximadamente 500 kilómetros hacia el oeste, un viaje de entre 5 y 6 horas. La ruta más directa suele tomar la Autopista del Oeste (Acceso Oeste) y luego continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la zona de Trenque Lauquen, para después empalmar con rutas provinciales que llevan hasta Guaminí.

Para más información de la Estancia La Sistina ingresar a www.estancialasistina.com