Folklore y diversión: el plan perfecto para este sábado en el pleno Chacarita

Los Tabaleros tocan este sábado 16 en el Complejo C.

El próximo sábado 16 de mayo, el centro cultural C Art Media se convertirá en el epicentro de un ritual sonoro de alto impacto liderado por Los Tabaleros. La banda, encabezada por los hermanos Beto y José Martínez junto a Félix Mateos, desembarca con su propuesta estética que desafía las etiquetas tradicionales, fusionando la esencia del folklore con la crudeza del punk rock en un show que promete ser tan visceral como festivo.

Bajo la premisa Todo es Folklore, título de su más reciente material discográfico, el grupo invita a una experiencia colectiva que rompe con la solemnidad del género. Este nuevo álbum funciona como una obra integral donde lo visual y lo auditivo construyen un universo anacrónico, inspirado en la estética de los grandes shows televisivos de la década del 60.

Con la participación de figuras como Fabio Alberti y Rodrigo Vagoneta oficiando de anfitriones en este mundo imaginario, el proyecto reafirma que la tradición es una materia viva en constante mutación. El repertorio de la noche incluirá las colaboraciones que definen la versatilidad del disco, como los sencillos grabados junto a Los Nocheros, Las Pastillas del Abuelo, Los Tekis y Los Caligaris.

Lejos de ser un recital convencional, la presentación en el escenario de Chacarita se perfila como una celebración sin prejuicios, donde la identidad musical argentina se manifiesta en un cruce de géneros libre y potente, transformando el encuentro en una fiesta irrepetible.

Los Tabaleros.

Diego Torres llega a Noches Capitales

La ciudad de La Plata recupera una de sus citas más relevantes con el anuncio del ciclo Noches Capitales 2026. Tras el impacto alcanzado en su edición anterior, la propuesta regresa para dinamizar la agenda cultural bonaerense, confirmando a Diego Torres como la figura central de su jornada inaugural.

La presentación, programada para el 19 de septiembre, marca el retorno del cantante a los escenarios platenses tras siete años de espera. El concierto funcionará como un puente entre su legado histórico, con clásicos que forman parte del cancionero popular, y su actualidad artística de la mano de las canciones de su reciente producción, Mi Norte & Mi Sur.

El evento no solo representa un hito para los seguidores del músico, sino que consolida a este ciclo como un espacio de referencia para los grandes espectáculos en la región. Con esta apertura, se da inicio a una temporada que busca repetir la convocatoria masiva de 2025, apostando por la vigencia de artistas que, como Torres, logran convocar a un público intergeneracional.