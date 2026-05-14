2 Tierras: rock crudo, discurso frontal y una gira que los lleva de los barrios al circuito grande.

En un momento donde el rock argentino vuelve a buscar nuevas voces con mensaje propio, la banda 2 Tierras se posiciona como una de las propuestas más filosas del circuito alternativo. Con un sonido directo, sin adornos y una estética de impacto, el grupo viene consolidando su identidad a base de canciones intensas y una fuerte presencia en vivo.

Lejos de la lógica del rock complaciente, 2 Tierras construyó su narrativa alrededor de una idea clara: incomodar, cuestionar y dejar marca. En sus propias palabras, no buscan ser “una banda más de cartelera”, sino una voz que interpela y sacude.

Un nuevo lanzamiento con ADN combativo

En este presente de crecimiento, la banda está preparando su nuevo trabajo discográfico, una producción que profundiza su costado más crudo y refuerza su identidad dentro del rock alternativo argentino. Acaban de lanzar su single La agenda de los deseos, un material que mantiene la línea estética que el grupo viene desarrollando desde sus inicios, guitarras al frente, bases sólidas y letras con contenido social y emocional, atravesadas por una mirada crítica del contexto.

Detrás del proyecto hay un recorrido de más de una década en la escena under. Conformada por músicos con trayectorias diversas dentro del rock y el blues, 2 Tierras fue consolidando su formación actual a través de años de escenarios compartidos, cambios y búsqueda de identidad.

El grupo logró una síntesis particular entre influencias clásicas del rock nacional y referencias internacionales, combinando intensidad, melodía y un enfoque directo en la interpretación en vivo.

El crecimiento de la banda no se explica solo desde el estudio, sino especialmente desde el escenario. En los últimos años, 2 Tierras fue sumando fechas en espacios cada vez más convocantes, compartiendo cartel con referentes del rock nacional y ganando visibilidad dentro del circuito del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Una gira que no se detiene

El presente de la banda está marcado por una intensa actividad en vivo y una gira que sigue sumando fechas en distintos puntos del país.

Entre las próximas presentaciones se destacan shows en CABA y el conurbano, además de una serie de fechas que los llevará a escenarios de mayor envergadura dentro del circuito rockero nacional.

2 Tierras, el grupo revelación del nuevo rock nacional.

Con esta agenda, 2 Tierras busca reforzar su crecimiento y ampliar su llegada a nuevos públicos, sin perder la esencia que los llevó hasta acá.

Próximos shows de 2 Tierras en vivo