Vidal no puede afrontar la crisis: el gobierno de Santa Cruz analiza tomar deuda y emitir bonos

El gobierno de Claudio Vidal enfrenta semanas calientes por la conflictividad con distintos gremios estatales, que llevan adelante medidas de fuerza. El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

Verbes explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos.

AMET Santa Cruz solicitó al Gobierno Provincial que implemente de manera urgente medidas para garantizar una recomposición salarial real. Sobre la posibilidad de tomar deuda pública para afrontar incrementos de sueldos, Verbes reconoció que esa posibilidad está siendo evaluada, aunque aclaró que no puede utilizarse de manera directa para el pago de haberes.

De esta manera, explicó que ese tipo de endeudamiento está orientado principalmente a infraestructura y gastos de capital. Según detalló, la estrategia sería financiar obras públicas mediante deuda para liberar recursos genuinos del Tesoro provincial y destinarlos indirectamente a otras áreas, entre ellas la política salarial.

En diálogo con Radio Vanguardia, confirmó que durante mayo se convocará formalmente a paritarias con los diferentes sectores de la administración pública provincial. "Mucho depende de la evolución de los recursos y de las herramientas que podamos disponer", expresó Verbes al referirse a las negociaciones salariales con gremios como ATE, ADOSAC, Judiciales, APROSA y AMET.

El gobierno de Vidal volvió a defender la necesidad de la Ley de Emergencia Económica

Verbes volvió a defender el proyecto de Ley de Emergencia Económica impulsado por el Gobierno provincial y que no logró avanzar en la Legislatura en los últimos meses.

Según explicó, la iniciativa apuntaba a brindar mayores herramientas administrativas y financieras para reorganizar partidas, priorizar gastos y avanzar en mecanismos como pasividades anticipadas voluntarias. "Lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado y pensar que nada sucede", remarcó.

No obstante, representantes sindicales señalaron que el proyecto "reafirma la idea de un Estado sobredimensionado o ineficiente que requiere reorganización", en una crítica directa a la gestión provincial.

El texto oficial elaboraba distintas reformas que iban a tener una vigencia hasta 31 de diciembre del corriente año con la posibilidad de extenderla por un año más. Entre los puntos centrales, la iniciativa proponía congelar las actualizaciones salariales de los trabajadores del Estado, suspender nuevas erogaciones y habilitar herramientas para reducir el gasto público. En ese marco, se busca establecer la suspensión de negociaciones salariales y de incrementos mientras dure la emergencia.

El proyecto tuvo un recorrido irregular: fue enviado a la Legislatura, luego regresó al Ejecutivo y, aunque se esperaba su tratamiento en sesiones anteriores tras protestas sindicales frente al Parlamento, finalmente no ingresó nuevamente para debate.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, también apoyó la necesidad de volver a enviar la normativa a la Legislatura provincial, al considerarla una herramienta clave para la gestión de Vidal. "Lo que el Ejecutivo necesita es una herramienta para poder sostener el funcionamiento del Estado", afirmó.