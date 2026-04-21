Conflicto en Santa Cruz: UOCRA denunció irregularidades laborales y trabajadores lanzaron medidas

En medio de los desesperados pedidos del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), un grupo de trabajadores de la construcción inició este lunes una medida de fuerza en el acceso principal a la base de la Compañía General de Combustibles (CGC), ubicada en Cañadón Seco, en reclamo por presuntas irregularidades laborales que afectan al sector.

La protesta busca visibilizar el incumplimiento de normativas vigentes y exigir respuestas concretas por parte de la operadora y las empresas contratistas. Voceros del gremio indicaron que el conflicto se originó por la utilización de trabajadores petroleros en tareas que corresponden al rubro de la construcción, lo cual estaría en contradicción con lo establecido en el Convenio 545/08 de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Según los manifestantes, esta situación se mantiene desde hace varios meses sin una solución efectiva, pese a los reclamos formales presentados ante la empresa. Entre las actividades señaladas como irregulares, los trabajadores mencionaron la colocación de membranas, termofusión de cañerías, instalación y mantenimiento de redes de agua, trabajos de pintura, refacción de oficinas y mantenimiento edilicio.

Estas tareas, aseguran, deberían ser realizadas por personal de la construcción y no por operarios del sector petrolero. Según detalló El Patagónico, la situación genera consecuencias directas en el empleo, ya que numerosos obreros se encuentran sin trabajo debido a esta modalidad.

Desde el gremio aclararon que no bloquearon el ingreso a la base de CGC, señalando que fue la propia empresa la que dispuso el cierre del portón principal con candados. No obstante, confirmaron que la medida de fuerza continuará por tiempo indeterminado hasta que haya respuestas concretas y se produzca la intervención de la autoridad laboral competente.

Paro de petroleros en Santa Cruz: el gobierno de Milei dictó la conciliación obligatoria

Hace una semana, el sindicato reclamó la apertura inmediata de paritarias al gobierno de Claudio Vidal y lanzó un paro por tiempo indeterminado. Representantes gremiales consideraron que el esfuerzo de los trabajadores debe reflejarse en una recomposición salarial. “Queremos discutir paritaria para nuestros trabajadores. No se la vamos a regalar. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros”, sostuvo en un comunicado.

Además, desde el gremio apuntaron contra las operadoras por incumplir planes de perforación y sostuvieron que la medida responde a la crisis que atraviesa el sector, la falta de inversiones comprometidas por las operadoras y el avance de cesantías en los yacimientos.

En un encuentro que se realizó en Pico Truncado, el secretario general Rafael Güenchenen expuso un diagnóstico crítico sobre el estado de la industria, señalando la falta de inversiones por parte de las operadoras y el incumplimiento de los compromisos asumidos en los procesos de adjudicación de áreas. En ese marco, afirmó: "Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron ¿Qué se piensan estos tipos que firmaron un plan de perforación y no van a perforar?”, cuestionó.

De acuerdo a lo detallado por el medio Río Negro, uno de los puntos centrales del reclamo fue la falta de perforación en la provincia que gobierna Claudio Vidal. Según advirtió el dirigente Güenchenen, la situación impacta de lleno en la caída de la producción y en la sostenibilidad de la actividad. “Hace cerca de dos años que no se perfora un solo pozo. Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores en la industria”, alertó.

Ante este escenario, Nación dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el conflicto que enfrenta SIPGER con las cámaras empresarias, luego de una serie de medidas de fuerza que comenzaban a impactar en la actividad hidrocarburífera.