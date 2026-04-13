Petroleros lanzaron un paro por tiempo indeterminado: Nación salvó a Vidal y dictó la conciliación obligatoria

En medio de los desesperados pedidos del sector, el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) inició un paro general por tiempo indeterminado en toda la provincia, tras una asamblea que contó con la participación de alrededor de 6.000 trabajadores, en la que se analizó la situación de la actividad hidrocarburífera y se definieron medidas de fuerza.

El sindicato reclamó la apertura inmediata de paritarias, al considerar que el esfuerzo de los trabajadores debe reflejarse en una recomposición salarial. “Queremos discutir paritaria para nuestros trabajadores. No se la vamos a regalar. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros”, sostuvo.

Además, desde el gremio apuntaron contra las operadoras por incumplir planes de perforación y sostuvieron que la medida responde a la crisis que atraviesa el sector, la falta de inversiones comprometidas por las operadoras y el avance de cesantías en los yacimientos.

En un encuentro que se realizó en Pico Truncado, el secretario general Rafael Güenchenen expuso un diagnóstico crítico sobre el estado de la industria, señalando la falta de inversiones por parte de las operadoras y el incumplimiento de los compromisos asumidos en los procesos de adjudicación de áreas. En ese marco, afirmó: "Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron ¿Qué se piensan estos tipos que firmaron un plan de perforación y no van a perforar?”, cuestionó.

De acuerdo a lo detallado por el medio Río Negro, uno de los puntos centrales del reclamo fue la falta de perforación en la provincia que gobierna Claudio Vidal. Según advirtió el dirigente Güenchenen, la situación impacta de lleno en la caída de la producción y en la sostenibilidad de la actividad. “Hace cerca de dos años que no se perfora un solo pozo. Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores en la industria”, alertó.

Paro de petroleros en Santa Cruz: el gobierno de Milei dictó la conciliación obligatoria

Ante este escenario, Nación dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el conflicto que enfrenta SIPGER con las cámaras empresarias, luego de una serie de medidas de fuerza que comenzaban a impactar en la actividad hidrocarburífera.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la medida es “preservar la paz social y evitar una mayor escalada en un sector clave”, cuya paralización podría generar impactos tanto en la producción como en el abastecimiento energético. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Ley 14.786, con el fin de evitar una escalada que pudiera afectar la producción de petróleo y gas, un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Durante el período de conciliación obligatoria, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. Desde Nación se intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas de fuerza, tanto las que se encontraban en curso como las previstas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en los yacimientos y servicios asociados.