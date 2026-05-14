Xi aplaude los avances comerciales en la cumbre con Trump y lanza una advertencia a Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping , y el presidente de EEUU, Donald Trump, visitan el Templo del Cielo en Pekín, China

Xi ​Jinping, presidente de China, comunicó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las negociaciones comerciales estaban avanzando al inicio de una cumbre de dos días que comenzó el jueves, pero advirtió de que el desacuerdo sobre Taiwán podría llevar las relaciones por un camino peligroso.

Las declaraciones del mandatario chino, difundidas por ‌la agencia oficial de noticias Xinhua, sentaron las bases para la "cumbre ‌más importante de la historia", en palabras de Trump, tras una recepción llena de pompa en el imponente Gran Salón del Pueblo de Pekín.

Con la popularidad de Trump mermada por su guerra con Irán, la primera visita de un presidente estadounidense a su principal rival estratégico desde su último viaje allí en 2017 ha cobrado un significado añadido.

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Tras una ceremonia de apertura en la que participaron una guardia de honor y multitudes de niños que agitaban con entusiasmo flores y banderas, Xi inauguró la cumbre diciéndole a Trump que unas relaciones estables entre las dos mayores economías mundiales benefician a todos.

"Cuando cooperamos, ambas partes se benefician; cuando nos enfrentamos, ambas sufren", dijo en unas breves declaraciones abiertas a los medios de comunicación.

"Eres un gran líder; a veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos", respondió ​Trump. "Hay quienes dicen que esta puede ser la ⁠cumbre más importante de la historia", añadió.

A puerta cerrada, Xi dijo que las negociaciones entre los equipos económicos y comerciales del miércoles habían alcanzado un "resultado globalmente equilibrado ‌y positivo", según un comunicado de la agencia estatal china de noticias Xinhua.

La última ronda de negociaciones tenía como objetivo mantener la ⁠tregua comercial alcanzada entre Trump y Xi el pasado mes de octubre y establecer mecanismos para apoyar ⁠el comercio y la inversión en el futuro, según afirmaron altos cargos con conocimiento del asunto.

Xi también abordó el tema de Taiwán, la isla gobernada democráticamente reclamada por China y armada por Estados Unidos.

El líder chino le dijo a Trump que Taiwán era el asunto más importante en las relaciones entre Estados Unidos y China y ⁠que, si se gestionaba mal, podría conducir a un conflicto y a una situación extremadamente peligrosa, según el comunicado chino de las conversaciones, que concluyeron ​tras poco más de dos horas.

Acompaña a Trump en el viaje un grupo de directores ejecutivos que buscan resolver problemas ‌con China, entre ellos Elon Musk y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen ‌Huang, una incorporación de última hora. Trump ha dicho que su primera petición a Xi será que "abra" China a la industria estadounidense.

Musk, Huang y el director ⁠ejecutivo de Apple, Tim Cook, estuvieron presentes durante las conversaciones iniciales entre los líderes, y Musk dijo a los periodistas que habían sido "maravillosas" al salir del Gran Salón.

Las reuniones de líderes de esta semana proporcionarán mucho tiempo para el contacto personal entre Xi y Trump: tras sus conversaciones iniciales, visitarán el Templo del Cielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y asistirán a una cena de Estado el jueves, antes de tomar el té y almorzar juntos el viernes, según la Casa Blanca.

LA DINÁMICA DE ​PODER HA CAMBIADO

Las dinámicas de ‌poder han cambiado desde la última visita de Trump a Pekín, cuando China se desvivió por agasajar a Trump y comprar miles de millones en productos estadounidenses, dijo Ali Wyne, asesor para las relaciones entre EEUU y China en el International Crisis Group.

"Esta vez es Estados Unidos, por iniciativa propia y sin que se le haya instado a ello, quien reconoce ese estatus", dijo Wyne, señalando que Trump revivió el término "G2", en referencia a un dúo de superpotencias, cuando se reunió por última vez con Xi en el marco de una reunión de la APEC en Corea del Sur ⁠en octubre.

Trump llega a las negociaciones en una posición de debilidad.

Los tribunales estadounidenses han limitado su capacidad para imponer aranceles a su antojo a las exportaciones procedentes de China y otros países. La guerra con Irán también ha impulsado la inflación en el país y ha aumentado el riesgo de que el Partido Republicano de Trump pierda el control de una o ambas cámaras legislativas en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Aunque la economía china se ha tambaleado, Xi no se enfrenta a una presión económica o política comparable.

No obstante, ambas partes quieren mantener la tregua comercial alcanzada el pasado octubre, en la que Trump suspendió los aranceles de tres dígitos sobre los productos chinos y Xi desistió de estrangular el suministro mundial de tierras raras, vitales para la fabricación de productos que van desde los vehículos eléctricos hasta las armas.

También se espera que debatan sobre foros para apoyar el ‌comercio y la inversión mutuos, así como sobre el diálogo en materia de inteligencia artificial.

Washington busca vender a China aviones Boeing , productos agrícolas y energía para reducir un déficit comercial que lleva mucho tiempo irritando a Trump, mientras que Pekín quiere que EEUU suavice las restricciones a las exportaciones de equipos para la fabricación de chips y semiconductores avanzados, según responsables involucrados en la planificación.

IRÁN Y TAIWÁN, EN EL PUNTO DE MIRA

Aparte de los asuntos comerciales, se espera que Trump anime a China a convencer a Irán de que llegue a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto. Pero los analistas dudan de que Xi esté dispuesto a presionar con dureza a Teherán o a dejar de apoyar ‌a su ejército, dado el valor que Irán tiene para Pekín como contrapeso estratégico a EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo a Fox News a bordo del Air Force One que a China le interesaba ayudar a resolver la crisis, ya que muchos de sus buques se encuentran bloqueados en el golfo Pérsico y una desaceleración de la economía ‌mundial perjudicaría a los exportadores chinos.

Para Xi, ⁠las ventas de armas de EEUU a Taiwán son una prioridad absoluta.

China reiteró el miércoles su firme oposición a las ventas, y aún no está claro el estado de un paquete de 14.000 millones de dólares que espera la aprobación de Trump. EEUU está obligado por ​ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales.

Xi tiene prevista una visita de respuesta, tentativamente programada para finales de este año, que sería su primera visita a EEUU desde que Trump volvió a asumir el cargo en 2025.

Con información de Reuters