FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de satélite muestra humo saliendo de una estación de bombeo de petróleo, tras el ataque de un dron ucraniano, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Perm, Rusia

​Ucrania reanudó el miércoles los ataques con drones contra las refinerías ‌de petróleo y ‌los puertos rusos, dos días después de que expirara el alto el fuego de tres días propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ucrania ha estado atacando la infraestructura ​petrolera rusa ⁠para mermar los ingresos de Moscú ‌procedentes del sector energético y ⁠debilitar su poderío militar ⁠mientras la guerra, que ya dura cuatro años, sigue su curso.

El Ministerio de Defensa ⁠ruso informó el miércoles de ​que durante la noche ‌se habían interceptado y ‌destruido 286 drones ucranianos sobre territorio ⁠ruso.

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En la región meridional de Krasnodar, fragmentos de drones cayeron cerca de una instalación industrial, provocando un incendio ​en ‌la localidad de Volna, donde se encuentran las terminales de productos petrolíferos y otras instalaciones del puerto de Tamán, según informaron ⁠las autoridades regionales.

Los restos de otro ataque con drones ucranianos provocaron un incendio en una planta de procesamiento de gas, que también produce combustible, en la región sureña rusa de Astracán, según informaron las ‌autoridades regionales.

"Todas las aeronaves enemigas fueron derribadas o neutralizadas por sistemas de guerra electrónica", escribió Igor Babushkin, gobernador local, en Telegram. "Los restos provocaron un incendio".

Babushkin dijo ‌que no hubo víctimas ni heridos y que se esperaba que el incendio quedara ‌extinguido en ⁠unas horas.

La planta está situada cerca del mar Caspio, a ​unos 1.675 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Con información de Reuters