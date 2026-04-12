La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) se planta contra las políticas del gobernador Claudio Vidal y definió un paro de 72 horas entre martes y jueves de la próxima semana en reclamo de la apertura de paritarias salariales y laborales.

La medida se tomó en el congreso extraordinario del pasado viernes, ante la falta de respuestas del Gobierno provincial. Desde el sindicato señalaron que la decisión “fue tomada con la participación de delegados y delegadas de 14 filiales” y así darán continuidad al reclamo que se viene sosteniendo junto a otros sindicatos estatales en el Frente Sindical.

Entre las demandas, afirmaron que “el Gobierno provincial suspendió por segunda vez la reunión de subcomisión laboral” y cuyas consecuencias son “dilatar el tratamiento de los reclamos docentes”.

ADOSAC pretende que haya “una oferta concreta que incluya recomposición salarial más cláusula gatillo” para que “ningún docente debe estar bajo la línea de pobreza”. A su vez, indicaron que el Consejo Provincial de Educación se negó a “tratar un proyecto pedagógico” lo cual “profundiza el ajuste en el sector educativo”.

A comienzos de este año, trabajadores afiliados al gremio denunciaron públicamente que el gobernador Vidal volvió a realizar descuentos a los salarios, pese a haber prometido "poner a la educación en primer lugar". En ese marco, advirtieron que esto es "un claro mensaje de su orientación política", ya que “la docencia espera una paritaria con respuestas desde julio y sólo recibió despidos, descuentos y achique”.

La organización gremial detalló que “el primer descuento, calificado como criminal por los montos exorbitantes que aplicó el CPE, fue ejecutado en el mes de las Fiestas”, y remarcó que la segunda rebaja llegó en medio de las vacaciones, que fue calificado como "un acto totalmente perverso”.

Gremios pararon contra el ajuste de Vidal: "Gobierno insensible"

Esta semana, los gremios APROSA, ATSA y la ATE endurecieron las medidas de fuerza con paros que se extendieron entre 48 y 72 horas. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ATSA, Silvia Leiva, advirtió en diálogo con El Destape que "es un Gobierno insensible que realmente no ve la problemática de la situación económica que atraviesa la población".

La falta de respuestas concretas del Ejecutivo provincial sigue profundizando la crisis de todos los sectores y deteriora las condiciones laborales. La secretaria Leiva aseguró que "la gente votó este gobierno con la esperanza de que se cumplan todas las promesas que hacía para tener un mejor sueldo". Sin embargo, la realidad nunca estuvo tan lejos de materializarse: "Hay compañeros que están cobrando 600 mil pesos y trabajadores municipales que perciben entre $350 y 500 mil. Y encima estamos hablando de la Patagonia, sabiendo que realmente acá el costo de vida es mucho más caro", aseguró sobre el difícil contexto que padecen los trabajadores.

Mientras "todo sigue aumentado", Leiva señaló que desde hace cuatro meses los trabajadores de Sanidad cobran "la misma miseria". "Hoy no te podés hacer cargo de tu familia, de darle comida a tus hijos. El último aumento fue en diciembre, pero nosotros quedamos con la paritaria colgada en octubre", describió sobre la réplica del modelo del presidente Javier Milei que realiza el gobernador.

Por su parte, los trabajadores de APROSA exigieron la apertura urgente de la paritaria sectorial de salud con una recomposición y aumento salarial inmediato. "Estamos con medidas de fuerza solicitando la apertura de paritarias desde el mes de febrero. El gobierno se había comprometido a retomar la discusión paritaria a fines de enero, pero no hubo avances por parte del Ministerio de Salud", afirmó la secretaria general del gremio, Andrea Pérez, en diálogo con El Destape.

Pese a los desesperados pedidos, la dirigencia sindical sostiene que la comunicación actual con el gobierno de Vidal carece de resoluciones efectivas, limitándose a promesas de gestión que no se traducen en decretos o actas paritarias: "No hemos tenido respuestas concretas, simplemente nos dicen 'estamos trabajando para ver cómo resolvemos esto'", subrayó Pérez.

La medida de fuerza busca visibilizar un paquete de demandas que incluye la estabilidad laboral y beneficios sociales básicos. Pérez detalló que existen "reclamos específicos como pases a planta, adjudicación de algunas viviendas y pagos de seguros de praxis", puntos que forman parte de la agenda urgente del sector. Ante este escenario, la postura de APROSA es clara: "Necesitamos respuestas concretas a los pedidos formales e informales".