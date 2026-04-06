Ajuste de Vidal: trabajadores de ATE denuncian congelamiento salarial desde hace cuatro meses

En el contexto de crisis económica desatada por las medidas del gobernador Claudio Vidal, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, advirtió que los trabajadores registran "cuatro meses de congelamiento salarial" y confirmaron medidas de fuerza por 72 horas, que se llevarán a cabo entre martes y jueves de esta semana.

Garzón cuestionó duramente la falta de instancias de negociación con las autoridades del gobierno de Vidal. "En tres semanas no hubo una discusión real con el Gobierno. De ningún tipo. Ni informal, ni formal", aseguró. En ese sentido, cargó contra el discurso oficial sobre el diálogo que promueve el Ejecutivo: "Salen a decir que el diálogo es permanente, es mentira. La última reunión fue hace tres miércoles".

Esta semana será crucial, ya que podría tratarse nuevamente en la Legislatura el cuestionado proyecto de ley de Emergencia Económica. La normativa fue rechazada dos veces por el Frente Sindical de Santa Cruz. En la primera sesión ordinaria, cuando fue devuelta al Ejecutivo y no tomó estado parlamentario; y en la segunda, cuando los sindicatos reclamaron ante la posibilidad de que sea tratado en el recinto.

De esta manera, Garzón remarcó: "Si el Gobierno insiste el miércoles en presentar o que tome Estado parlamentario el proyecto de emergencia económica y el jueves se quiere tratar, el resultado va a ser el mismo o va a ser peor". Además, señaló que el oficialismo ya sufrió un impacto político por el conflicto: "Ha tenido un gran revés", dijo.

El gobierno de Vidal contraataca: confirmó que enviará una nueva Ley de Emergencia Económica

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, defendió la necesidad de avanzar con la Ley de Emergencia, al considerarla una herramienta clave para la gestión de Vidal. "Lo que el Ejecutivo necesita es una herramienta para poder sostener el funcionamiento del Estado", afirmó.

Según explicó, esta normativa permitiría acceder a financiamiento y fortalecer los recursos destinados a salarios y negociaciones paritarias. En esa línea, sostuvo que "sería muy irrresponsable" realizar "ofrecimiento paritarios sin tener los recursos".

Además, aclaró que el proyecto no contempla una reforma previsional, desmintiendo versiones que circularon en torno a la iniciativa. "La discusión pasa por otro lado, es mucho más política", expresó en diálogo con El Diario Nuevo Día.

De esta manera, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en una nueva versión del proyecto, que será comunicada de manera anticipada a la ciudadanía. "Seguramente lo vamos a comunicar para que la sociedad sepa de antemano qué es lo que vamos a presentar", señaló.