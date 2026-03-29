Gremios frenaron la Ley de Emergencia Económica de Vidal, pero se mantienen en alerta

Trabajadores reclaman la urgente convocatoria a paritarias. (Foto: La Vanguardia Noticias).

El clima de tensión entre los trabajadores santacruceños y el gobierno de Claudio Vidal levanta cada vez más temperatura. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) destacó como un triunfo del movimiento obrero la jornada de protesta realizada durante la segunda sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial, que logró frenar el tratamiento del proyecto de ley de Emergencia Económica que impulsa el oficialismo.

Según el gremio, la movilización fue fundamental para evitar avances de medidas que podrían afectar derechos laborales: uno de los puntos centrales del reclamo fue la ausencia de definiciones en torno a las negociaciones salariales. En medio de la crisis económica, representantes gremiales aseguraron que "no hay fecha de paritarias", lo que genera incertidumbre en el sector público provincial.

La organización que representa a docentes subrayó que la presión en las calles y la unidad del Frente Sindical de Santa Cruz fueron determinantes para influir en las decisiones legislativas. En esta línea, se logró la aprobación de un documento consensuado por distintos bloques políticos, incluidos sectores oficialistas. El texto establece el compromiso de proteger los derechos de la población ante el contexto actual y el rechazo a cualquier iniciativa que afecte a los trabajadores.

En ese contexto, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, reclamó la urgente convocatoria a paritarias, cuando ya transcurre el tercer mes del año sin aumentos salariales para el sector.

Garzón puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo y la falta de negociación salarial. “El costo de vida sigue subiendo y los salarios están congelados. 90 días sin discusión salarial”, advirtió en declaraciones para WInfo. Además, cuestionó la instancia de diálogo propuesta por el Gobierno: “Plantean un diálogo inexistente, porque te convocan para sacar una foto, pero no muestran números”.

El dirigente sindical también se refirió a la posibilidad de que la provincia recurra al endeudamiento para afrontar compromisos salariales. “No estamos diciendo que no al endeudamiento, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que ver cómo realmente sacamos a Santa Cruz adelante”, sostuvo.

A pesar del resultado favorable, representantes gremiales advirtieron que se mantienen en estado de alerta ante posibles nuevos escenarios. Los sindicatos dejaron en claro que volverán a las calles si se reactivan iniciativas que considere perjudiciales para los trabajadores.

Gremios se manifestaron en las afueras de la Legislatura provincial. (Foto: La Vanguardia Noticias).

El gobierno de Vidal contraataca: confirmó que enviará una nueva Ley de Emergencia Económica

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, defendió la necesidad de avanzar con la Ley de Emergencia, al considerarla una herramienta clave para la gestión de Vidal. "Lo que el Ejecutivo necesita es una herramienta para poder sostener el funcionamiento del Estado", afirmó.

Según explicó, esta normativa permitiría acceder a financiamiento y fortalecer los recursos destinados a salarios y negociaciones paritarias. En esa línea, fue contundente: "Sería muy irresponsable de nuestra parte hacer ofrecimientos paritarios sin tener los recursos", afirmó en declaraciones para el medio El Diario Nuevo Día.

Además, aclaró que el proyecto no contempla una reforma previsional, desmintiendo versiones que circularon en torno a la iniciativa. "La discusión pasa por otro lado, es mucho más política", expresó.

De esta manera, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en una nueva versión del proyecto, que será comunicada de manera anticipada a la ciudadanía. "Seguramente lo vamos a comunicar para que la sociedad sepa de antemano qué es lo que vamos a presentar", señaló.