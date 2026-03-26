Ante la falta de respuestas de Vidal, policías autoconvocados iniciaron un acampe en Río Gallegos: "Personal burlado"

Se multiplican los conflictos en la provincia de Santa Cruz entre los trabajadores de diferentes sectores y el gobierno de Claudio Vidal. Tras reiteradas postergaciones de las reuniones con el Ejecutivo provincial, los policías autoconvocados decidieron avanzar con un acampe frente a la Jefatura en Río Gallegos. El vocero y asesor de los policías autoconvocados y del Servicio Penitenciario Provincial, Ramón Quipildor, aseguró que "el personal se siente burlado" por la administración provincial.

El reclamo por mejoras salariales y representación en la negociación más allá de la Asociación Policial en Consejo del Salario comenzó en febrero pasado. Sin embargo, el malestar crece por la falta de respuestas concretas: "Nos viene prometiendo la reunión con Pedro Luxen (ministro secretario en la Jefatura de Gabinete) desde la entrevista con el diputado Santana que nos iba a atender. Después ayer miércoles a las 16 se iba a realizar y no se realizó", indicó.

Ante esta situación, el personal policial manifestó su descontento y en asamblea resolvió avanzar con medidas concretas. Entre ellas, la instalación de una carpa como forma de visibilizar el reclamo. "El personal policial se molestó, y en asamblea entendió que nos están dilatando y se dispuso el armado de la carpa. Y si no, se iniciará la medida de fuerza", expresó Quipildor en declaraciones para El Diario Nuevo Día.

En esa línea, explicó que la intención del sector es avanzar hacia una instancia formal de negociación. "Las paritarias serán cuando se abra el diálogo a los demás sindicatos", señaló, al tiempo que remarcó que la reunión con el jefe de Gabinete también buscaba "llevar tranquilidad" y presentar avales que acrediten la representatividad del sector, diferenciándose de otras organizaciones.

En ese marco, confirmó que durante la noche del miércoles los efectivos autoconvocados instalaron un acampe frente a la Jefatura, marcando un punto de inflexión en el conflicto. Además, advirtió que la adhesión a eventuales medidas será progresiva en toda la provincia. "La adhesión la veremos en el momento, será de forma paulatina: una dependencia, luego una localidad, y así en toda la provincia va sumándose", sostuvo.

Trabajadores de Salud iniciaron un paro de 72 horas contra el ajuste de Vidal: "No tenemos el sueldo"

Otro foco de conflicto es el que denuncian los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Santa Cruz, quienes iniciaron este miércoles un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales El delegado de ATSA en El Calafate, Walter Nuñez, advirtió que la situación llegó a un punto crítico. “Ya no tenemos el sueldo para movernos, para ir al trabajo”, aseguró.

Tras no recibir ninguna respuesta por parte del Ejecutivo provincial, el gremio decidió una medida que se extenderá hasta el viernes e incluye una movilización a Río Gallegos prevista para este jueves. Desde el sindicato aclaran que la decisión no responde únicamente a una cuestión salarial, sino a la imposibilidad de sostener el funcionamiento del sistema de Salud. “Nos vemos en esta obligación no solamente económica, sino de tener una prestación adecuada para la comunidad”, señaló Núñez en declaraciones para el medio Ahora Calafate.

En el ámbito local, el paro tiene un fuerte impacto en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. José Formenti, donde se concentra gran parte del sistema de atención primaria. Según Núñez, la medida de fuerza en dicho establacimiento alcaza “un acatamiento del 80%”.

El paro también involucra a trabajadores que se desempeñan en el Hospital SAMIC, donde hay alrededor de 40 empleados que dependen de la provincia. Hace algunos días, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología emitió un duro comunicado en el que cuestiona las modificaciones en el organigrama y advierte sobre un posible “desmantelamiento” de estructuras clave.

El señalamiento apunta particularmente a la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP) y al Servicio de Diagnóstico Molecular, dos áreas que cumplen un rol central en el procesamiento de muestras clínicas y en el desarrollo de estudios complejos. La Mesa Federal señaló que, cualquier interrupción o debilitamiento de estas áreas, tendría consecuencias directas sobre pacientes, especialmente aquellos que residen en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde el acceso a este tipo de tecnología es limitado.