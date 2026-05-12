Una encuesta reveló un amplio apoyo a las universidades y repudio al ajuste de Milei

Un relevamiento de la Consultora Proyección mostró un amplio respaldo social hacia la universidad pública y un fuerte rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema universitario nacional.

Según la encuesta, el 77,7% de los consultados tiene una imagen positiva de la universidad pública argentina, mientras que solo el 17,2% manifestó una opinión negativa. Los datos reflejan un elevado nivel de valoración social hacia las instituciones universitarias estatales, en medio del conflicto presupuestario que atraviesa el sector.

La sociedad contra el ajuste en universidades

El estudio también analizó la percepción sobre la política del Gobierno respecto al financiamiento universitario. En ese punto, el 66,5% expresó estar en desacuerdo con la decisión de reducir el presupuesto destinado a las universidades públicas, frente a un 25,4% que respaldó la medida impulsada por la administración libertaria.

Además, la encuesta indagó sobre qué representa la universidad pública para la sociedad argentina. La principal respuesta fue “igualdad de oportunidades y ascenso social”, elegida por el 63,8% de los participantes. En segundo lugar apareció la idea de “excelencia académica y formación de profesionales”, con un 59,3%, consolidando una visión mayoritariamente positiva del sistema universitario.

Otros conceptos también estuvieron presentes, aunque con menor nivel de adhesión. El 32,8% consideró que las universidades son un espacio de debate y pensamiento crítico, mientras que un 24,2% las definió como ámbitos de adoctrinamiento político.

Por otro lado, las visiones más críticas obtuvieron porcentajes menores: el 15,6% sostuvo que representan “espacios de corrupción y caja para la casta”, y apenas el 10,7% las vinculó con un “gasto excesivo del Estado”.

El relevamiento se conoce en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema, luego de las movilizaciones masivas realizadas en defensa de la educación superior pública y gratuita.

Recorte de casi $ 80.000 millones en educación

El recorte a la educación dispuesto por el Gobierno para la educación asciende a $ 78.000 millones y tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal. Según informe que publicó ASAP, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector. La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $ 78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente.

El desglose por programas operativos revela quitas más profundas:

Secretaría

Plan Nacional de Alfabetización: Es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).

Infraestructura y Equipamiento: Registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.

Fondo de Compensación Salarial Docente: Sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: Se recortaron $6.650 millones (-2,2%).

Actividades Centrales: El gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).

Información y Evaluación de la Calidad Educativa: Tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: Perdió $483 millones (-2,6%)..

Formación Docente: Se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).

Becas a Estudiantes: El programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.

Sector Universitario

El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:

CONEAU: La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $ 32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.

Asistencia Financiera vía Tesoro: Dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $ 48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector.

Otros rubros

Cooperación e Integración Educativa Internacional: Registró una disminución de $ 9 millones.

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: Este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $ 55 millones.