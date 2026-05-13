Diego "Chino" Simonet anunció su retiro: el "Messi del handball" que hizo historia con Argentina

Diego Chino Simonet anunció su retiro del handball profesional tras una carrera histórica entre Montpellier y la Selección Argentina.

Diego “Chino” Simonet, máximo referente del handball argentino en las últimas décadas y señalado como el mejor de toda la historia nacional, confirmó que se retirará al finalizar la temporada europea. Emblema de Montpellier Handball y líder histórico de Los Gladiadores, cerrará una carrera inolvidable a los 36 años, luego de conquistar títulos internacionales, disputar Juegos Olímpicos y convertirse en una leyenda del deporte argentino.

“Último baile”. Con esa frase breve pero cargada de emoción, el Montpellier Handball comunicó oficialmente la noticia que impactó al mundo del handball: Diego Simonet se retirará al finalizar la temporada.

El club francés confirmó que el próximo 6 de junio, durante el encuentro ante USAM Nîmes Gard en el Sud de France Arena, el histórico armador argentino, formado en Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, disputará su último partido como local después de 13 temporadas en la institución.

El "Chino", hermano de Sebastián y Pablo Simonet también jugadores del seleccionado, decidió ponerle punto final a una trayectoria brillante, que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del handball argentino y también en una figura emblemática del deporte europeo.

El líder de la generación dorada de Los Gladiadores

Más allá de su éxito en Europa, Simonet dejó una huella imborrable en la Selección Argentina de handball. Fue el gran conductor de la generación que posicionó al handball argentino en la elite internacional.

Con la camiseta albiceleste disputó tres Juegos Olímpicos: Juegos Olímpicos de Londres 2012, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Juegos Olímpicos de París 2024. Solo una grave lesión ligamentaria le impidió participar en Juegos Olímpicos de Río 2016.

También representó a Argentina en seis campeonatos mundiales y fue protagonista de los mayores éxitos continentales de Los Gladiadores. Ganó las medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Durante más de una década, Simonet fue la cara visible del crecimiento del handball argentino y uno de los deportistas más admirados del país. Su influencia trascendió los resultados: inspiró a nuevas generaciones y ayudó a popularizar un deporte históricamente relegado.

El argentino que hizo historia en Europa

La carrera de Simonet quedó definitivamente ligada al Montpellier. Desde su llegada en 2013, el argentino transformó al club francés en su segunda casa y construyó un legado enorme tanto dentro como fuera de la cancha.

Con la camiseta del equipo francés conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales. El más importante fue la Liga de Campeones de la EHF 2018, una conquista histórica en la que además fue elegido Jugador Más Valioso del torneo. En total, Simonet acumuló 360 partidos, 1324 goles y siete títulos con Montpellier, números que explican por qué el club lo despidió como “una leyenda”.

“El mediocentro argentino marcó a toda una generación de aficionados gracias a su talento, creatividad y pasión”, publicó la institución francesa en sus redes sociales. El reconocimiento refleja el impacto que tuvo el bonaerense en una de las ligas más competitivas del planeta.

Por qué le decían “el Messi del handball”

A lo largo de su carrera, Diego se ganó un apodo reservado para muy pocos: “el Messi del handball”. La comparación surgió por su creatividad, su visión de juego y la facilidad para inventar jugadas imposibles.

El argentino revolucionó el puesto de armador central con un estilo diferente: gambetas cortas, asistencias inesperadas y goles espectaculares. Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo convirtió en uno de los jugadores más admirados del handball europeo.

Hace apenas algunas semanas volvió a demostrar toda su calidad al convertir un gol extraordinario ante Elverum Håndball por la Liga Europea. La acción, de espaldas y en suspensión, recorrió las redes sociales y despertó una ovación inmediata del público francés. Cada vez que Simonet brillaba, las tribunas repetían el clásico grito que lo acompañó durante años: “¡Dieeeego, Dieeeego!”.

Una despedida llena de emoción y reconocimiento

La noticia del retiro generó una enorme repercusión en el ambiente del handball. Montpellier volvió a homenajearlo con otro mensaje cargado de emoción: “El handball francés pierde a uno de sus mayores creadores”.

Entre los cientos de mensajes apareció uno especialmente emotivo: el de Pablo Simonet, su hermano y compañero histórico en Los Gladiadores. “Y ahí va llegando el maldito día... El mejor de todos”, escribió en redes sociales.

Antes de retirarse definitivamente, el Chino todavía buscará sumar dos nuevos títulos: la Copa de Francia y la Liga Europea. Sería el cierre perfecto para una carrera extraordinaria.

El futuro del Chino Simonet después del retiro

Aunque dejará la competencia profesional, Simonet ya adelantó que seguirá ligado al handball. El oriundo de Vicente López cuenta con estudios en Gestión y Management Deportivo y tiene la intención de continuar colaborando con el crecimiento del deporte nacional.

Después de años de exigencia física al máximo nivel, el ex jugador de CBM Torrevieja priorizará ahora el tiempo con su familia y nuevos proyectos personales.

Sin embargo, su legado ya quedó asegurado: Diego Chino Simonet no solo fue el mejor jugador argentino de handball de todos los tiempos. También fue el símbolo de una generación que cambió para siempre la historia del deporte en Argentina.