Adiós suéter: por qué esta será la prenda estrella del otoño-invierno 2026

El cardigan es más cómodo y flexible que el suéter tradicional para armar looks en capas.

La moda busca prendas funcionales que mezclen comodidad con estilo, es por eso que el cardigan se posiciona como una prenda más cómoda y flexible que el suéter tradicional de cara al invierno 2026.

El cardigan podés usarlo abierto, cerrado, superpuesto o como pieza principal, que lo hace mucho más versátil. Además, funciona tanto para outfits casuales como para looks más elegantes. Se adapta a distintos estilos: minimalista, urbano, vintage o coquette. Y se combina fácilmente con jeans, pantalones sastreros, polleras o vestidos.

El suéter básico, en cambio, suele limitar las combinaciones. Una vez que te lo ponés, quedás atada a esa silueta. El cardigan te da más libertades.

Los modelos que se vienen

Los cardigans oversize son los que más se ven. Modelos amplios, de tejidos gruesos, que se combinan especialmente con jeans baggy, pantalones rectos o leggings. Los tonos neutros y cálidos son los más elegidos para esta versión.

Los cardigans chunky también vuelven con fuerza. Tejidos trenzados, mangas voluminosas, botones grandes. Es la versión más abrigada y protagonista. No es un cardigan para pasar desapercibido. Es para usar como pieza central del look.

Los cardigans cropped, inspirados en la estética dosmilera y coquette, son los favoritos para looks juveniles y modernos. Se usan más cortos, combinados con polleras o pantalones de talle alto.

Los cardigans largos funcionan casi como un tapado liviano. Son ideales para quienes buscan outfits más sofisticados sin resignar comodidad. En 2026 se ven especialmente en tonos tierra, gris oscuro y marrón.

Los colores que mandan

Más allá de los clásicos neutros, esta temporada incorpora tonos que aportan profundidad y calidez. Los colores que dominan son marrón chocolate, bordó, verde oliva y gris topo. También aparecen rosa viejo, azul petróleo y beige arena. Son tonos que combinan con la estética relajada y elegante de las tendencias 2026.

Si vas a comprar un solo cardigan para todo el invierno, andá por el marrón chocolate o el gris topo. Son los más versátiles y los que mejor envejecen.

Cómo combinarlo según la ocasión

Para un look de día, apostá por un cardigan oversize combinado con jeans rectos, zapatillas y una remera blanca básica abajo. Abierto, relajado, sin vueltas.

Para un look de oficina, un cardigan largo en gris topo o bordó sobre una camisa blanca y pantalón sastre. Cerrado, con los botones bien puestos, pero con esa caída que no es tan rígida como una campera.

Para un look de noche, un cardigan cropped sobre un vestido o una pollera de talle alto. Los tonos más oscuros funcionan mejor. Y los botones grandes, a la vista.

Para un look más canchero, un cardigan chunky de color fuerte, abierto, sobre una remera lisa y pantalón de vestir.

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