El cerúleo es un azul vibrante a medio camino entre el cian y el tono navy.

Hay colores que van y vienen y hay otros, como el cerúleo, que nunca se van del todo: se reinventan. Esta temporada, ese azul vibrante vuelve a escena y se mete de lleno en el maquillaje para sumar luz, contraste y un guiño cool sin esfuerzo.

El cerúleo tiene personalidad, pero no abruma. Ilumina, pero no satura. Y, sobre todo, se adapta. Funciona en pieles de alto y bajo contraste, en looks minimalistas o más jugados, y tiene ese efecto inmediato de “algo cambió” aunque no puedas explicarlo del todo.

Un color con historia (y con cultura)

Desde el antiguo Egipto hasta la realeza, el color cerúleo siempre estuvo ligado a lo sagrado, a lo valioso, a lo que trasciende. Siglos después, vuelve con ese mismo peso simbólico, pero en versión 2026.

Hay una escena que lo explica mejor que ninguna teoría: ese momento de El diablo viste a la moda en el que Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, le baja línea a Andy con una frase que ya es historia del cine: “Ese suéter no es solo azul… es cerúleo”. Ahí aparece todo: la moda como sistema, el famoso efecto “trickle-down” y esa idea incómoda pero real de que nada es tan casual como creemos.

Ese color que parecía elegido “porque sí” en realidad viene de las pasarelas, de diseñadores como Oscar de la Renta o Yves Saint Laurent, baja al street style, se adapta y termina en tu neceser de maquillaje.

Cómo usarlo sin complicarte

La forma más fácil de sumarte a la tendencia es con un delineado. Si ya usas tonos tierra en la rutina diaria, el cerúleo es ese upgrade que no sabías que necesitabas. Probá solo sobre el párpado superior o atrevéte a trazar una línea doble: un trazo negro pegado a las pestañas y otro cerúleo justo encima.

También podés superponer distintos azules para lograr un efecto más vibrante. Combiná un cerúleo intenso con un cian más eléctrico o con un azul profundo casi noche. Un delineado en cerúleo levanta cualquier make neutro al instante. No necesitás más. Con ese solo detalle, el look ya tiene otra energía.

El toque en el lagrimal y el arco de la ceja

Llevá el color a la línea del lagrimal si querés dar un pasito más. Es sutil, sí. Pero cambia todo. Abre la mirada, la ilumina y le da frescura al rostro sin necesidad de sombras recargadas.

También podés aplicar un pequeño trazo de cerúleo en el arco de la ceja, justo por debajo del hueso. Es un detalle inesperado que solo van a notar quienes te miran de cerca.

El combo definitivo: cerúleo + rojo

Como todo gran clásico, el cerúleo no viene solo. Tiene un aliado que nunca falla: el labial rojo. Atemporal, potente, confiado. Juntos, el rojo y el cerúleo arman un combo que es puro equilibrio: intensidad más frescura, impacto más elegancia. Un mix que funciona tanto para el día como para la noche.

Para el día, usá el delineado en cerúleo más fino y un labial rojo en clave carmesí o ladrillo. Para la noche, intensificá el trazo y elegí un rojo más profundo, casi borgoña.

Funciona en pieles de alto y bajo contraste sin saturar ni abrumar.

Productos recomendados para empezar

Si querés probar la tendencia sin invertir una fortuna, empezá con un delineador en gel. Los tonos que buscás se llaman Tropical Teal o Cobalt. Marcas como AVON tienen opciones desde los $14.000.

Si ya estás en un nivel más profesional, las paletas de DIOR (desde 98.300) y GUERLAIN (desde130.000) ofrecen texturas ideales para trabajar el color en capas. Para cerrar el look, no puede faltar un labial rojo atemporal. MAC y MISS DIOR tienen opciones impecables desde los $57.000.