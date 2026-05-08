Mientras crece la polémica con Adorni, Menem busca correrse del casting de suplentes

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, transitó una semana con perfil alto en los medios, casí en sincronía con una nueva seguidilla de traspiés del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus presuntas irregularidades patrimoniales. El riojano se suma al scrum de respaldo al funcionario caído en desgracia, que encabeza el propio presidente Javier Milei, pero se despega de ser considerado en la lista de potenciales reemplazos del ex vocero.

El titular de la Cámara de Diputados acompañó este jueves a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a una serie de reuniones con gobernadores que integran la Mesa del Cobre. Allí se encontró con Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), serviciales con la Casa Rosada, y también con Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ligeramente más distantes al oficialismo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Adorni, que al igual que Menem reconoce a Karina Milei como su conductora, no tomó parte de este viaje. A la gran hermana del oficialismo también la acompañaron, entre otros, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem (también karinista) y el ministro del Interior, Diego Santilli, mientras en el debate público continúa la danza de nombres de varios miembros del gabinete como posibles reemplazantes de Adorni.

El lunes, Karina Milei se apareció en la Cámara de Diputados. La especulación fue al despacho de Menem a convencerlo de que ocupe la silla de ministro coordinador. Fuentes al tanto de la visita de la secretaria General de la Presidencia en el Congreso, se apegan a la versión de que fue a instarle a legisladores de LLA la necesidad de la aprobación del proyecto de reforma electoral, que todavía se encuentra empantanado en el Senado.

El miércoles, Menem desmintió en público que no quiere ser el reemplazante de Adorni. “Banco a Adorni desde el comienzo, antes y ahora también. Sigo en la Cámara de Diputados hasta que Javier Milei lo decida. Fui propuesto por él y votado por mis colegas”, sostuvo el riojano en declaraciones un streaming de El Cronista.

"Ya lo dijo en on, en off, despacio y a las puteadas. Él lo banca", señalaron a El Destape fuentes parlamentarias, negando la posibilidad de que el titular de Diputados acceda a la silla del ministro coordinador, si Adorni termina su historia en el gobierno de la motosierra.

Otras voces simplemente clausuran el debate con lo dicho por Milei en la entrevista del miércoles a la noche en La Nación Más: "Javier ya dijo que iba a seguir Manuel", sentenciaron. También consideran que Menem se siente cómodo en la Presidencia de la Cámara.

En la entrevista telefónica que dio Milei, desde Estados Unidos, a La Nación Más, afirmó que Adorni "no se va ni en pedo", ya que es "una persona honesta" que es víctima de los miembros de la prensa a los que "les dijo la verdad, que 'son solo periodistas'". Según el Presidente, él habló con el jefe de Gabinete, quien le confirmó que va a adelantar su segunda parte de la Declaración Jurada.

La entrevista a Milei se dio horas después de que la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, expresara que Adorni debía presentar de forma "inmediata" su Declaración Jurada. Para el Presidente, la ex ministra de seguridad lo que hizo fue simplemente "spoilear" lo que iba a hacer el jefe de Gabinete.

Según recabó este medio, la declaración de Bullrich la puso en la mira de Karina Milei. Ambas, además de Menem y Santilli, se verán las caras mañana en la reunión de la mesa política de LLA.