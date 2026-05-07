Cuánto sale el boleto de subte en mayo 2026: el precio

Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser más caro desde mayo. El Gobierno porteño aplicó un nuevo aumento del 5,4% en las tarifas del transporte público, en línea con el esquema de actualización mensual que combina el último dato de inflación del INDEC más un adicional del 2%.

Con este ajuste, el valor del boleto de subte pasó de $1.414 a $1.490 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, quienes no tengan nominalizada la tarjeta deberán pagar una tarifa considerablemente más alta, que desde mayo asciende a $2.369,10 por viaje.

Transporte: cuánto cuesta el boleto de subte en mayo 2026

El nuevo cuadro tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

SUBE registrada: $1.490

SUBE sin registrar: $2.369,10

La diferencia entre ambos valores supera los $870 por viaje y forma parte de la política impulsada por el Gobierno porteño para incentivar el registro de la tarjeta SUBE y segmentar subsidios.

El aumento comenzó a regir desde el 1° de mayo y alcanza a todas las líneas de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. La actualización tarifaria responde al mecanismo automático que aplica la Ciudad desde 2025. El esquema toma como referencia la inflación informada por el INDEC y suma un adicional del 2%.

En este caso, el incremento de mayo se calculó sobre la inflación de marzo, que fue del 3,4%. Como resultado, el ajuste total para colectivos, subtes y peajes terminó ubicándose en 5,4%. Desde el Ejecutivo porteño explicaron que el objetivo es recomponer el atraso tarifario y sostener el funcionamiento del sistema de transporte público.

Aumento de colectivos en mayo: qué pasa con la tarifa social y los descuentos

Los usuarios que forman parte de programas sociales o cuentan con beneficios específicos continúan accediendo a descuentos a través de la Tarifa Social Federal. Además, mantener la SUBE registrada sigue siendo obligatorio para acceder tanto a tarifas diferenciales como a los descuentos por combinación de transporte dentro de la Red SUBE. El ajuste de mayo no solo impactó sobre el subte. Las 28 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires también registraron una suba del 5,4%.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo pasó a costar $753,86 para recorridos de hasta tres kilómetros. Los peajes de las autopistas porteñas también aumentaron y los valores varían según el horario y el tipo de vehículo.