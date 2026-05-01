Otra vez aumentos: desde hoy cuesta más caro viajar en subte y colectivo

Mientras las cámaras empresarias de transporte prometen normalizar frecuencias si el Gobierno Nacional regulariza el pago de los subsidios, el boleto de colectivo y subte volvió a aumentar un 5,4% desde este viernes en CABA. En el Día del Trabajador, los pasajes tendrán nuevos valores: subirse a un colectivo porteño costará en promedio $900, mientras que el subte saldrá $1.490.

Esta actualización se enmarca en el esquema vigente, que combina la inflación difundida por el INDEC con un adicional del 2%, y tendrá un efecto directo sobre millones de usuarios que utilizan a diario el transporte público en este distrito.

Con este ajuste, para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de colectivo (hasta 3 km) pasó de costar $715,24 a $753,74 en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño. Por su lado, los tramos más largos también se incrementan de forma escalonada.

Colectivos en CABA: cuánto cuesta el boleto desde mayo

A partir de este viernes, los tres tramos para los boletos quedaron definidos en los siguientes precios:

Entre 3 y 6 km: $837,52

Entre 6 y 12 km: $902,04

Más de 12 km: $966,61

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida apunta a reducir el atraso tarifario, en un sistema que todavía mantiene un fuerte nivel de subsidios.

Las líneas que a partir de este viernes tendrán nuevos valores son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

Subte: distinto valor con o sin SUBE registrada

El subte también tendrá una suba del 5,4% desde mayo. El valor del pasaje será de:

Con SUBE registrada: $1.490

Sin SUBE registrada: $2.369,10

La brecha entre ambas tarifas supera los $800 por viaje, en línea con la política de incentivar la nominalización de la tarjeta.

Provincia de Buenos Aires: nuevos valores desde el 4 de mayo

En territorio bonaerense, el aumento se aplicará desde este lunes y alcanzará a las líneas provinciales (a partir de la numeración 200). El boleto mínimo pasará de $871,30 a $918,35, mientras que los recorridos más largos superarán los $1.000.

Los problemas para viajar

Tras semanas de denuncias de inconvenientes para viajar en colectivos de todo el AMBA, la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA) aseguró este jueves que buscará "normalizar las frecuencias" del transporte urbano de pasajeros "de manera inmediata", tras la regularización en el pago de subsidios por parte de Nación.

La entidad, que agrupa a las empresas de colectivos, informó la medida luego de participar en una reunión con autoridades nacionales en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación, en la misma jornada en que se oficializó un nuevo aumento del transporte.

"De nuestra parte nos hemos comprometido a, gracias a la regularización de los pagos de subsidios registrada en el día de la fecha, a normalizar las frecuencias en forma inmediata. Todo esto mientras seguimos trabajando en conjunto con las autoridades monitoreando los efectos derivados del citado conflicto, que afecta los precios del gasoil, minimizando su traslado al servicio, preservando así a los servicios y sus usuarios", señalaron desde la AAETA en un comunicado.