La drástica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada es el programa más visto de la televisión argentina y así lo avalan sus números, es cierto. Sin embargo, estos descendieron drásticamente desde el debut de la nueva temporada, lo que obligó a medidas desesperadas por parte de Telefe: desde adelantar el horario de cierre de medición, hasta trastocar constantemente las reglas para enganchar a un público que cada vez opta más por cambiar de canal.

A pesar de que muchos de sus intentos por levantar el rating resultaron estériles, desde la producción siguen buscando la manera de volver a normalizar los dos dígitos de manera sostenida. Es por ello que este miércoles tomaron una decisión que repercutirá fuertemente en el juego de los participantes: sacar a uno de los más fuertes y reingresar a otro de un tenor similar.

¿Quién se fue ayer de Gran Hermano y quién la reemplazó?

Cinzia regresó a la casa de Gran Hermano.

Alegando que en reiteradas oportunidades manifestó su deseo de irse, encontrando en ese acto una "falta de respeto" hacia el juego, el "Big" le comunicó a Solange Abraham su expulsión de la casa más famosa del país. Esto consternó a muchos, ya que era una de las jugadoras más fuertes; de mayor actividad y una auténtica líder en su alianza.

Sin embargo, había un as bajo la manga: decidieron entregarle un "golden ticket" a una exconcursante. ¿La elegida? Cinzia Francischiello. La venezolana dejó una buena imagen durante su paso por el programa y desde la mesa chica del certamen optaron por darle una segunda oportunidad, sobre todo a modo de "enroque" en las piezas del grupo que vio irse a su referente y llegar a su ex aliada.

En las redes sociales esto fue tomado de manera sorpresiva, sobre todo porque hubo "hermanitos" que habían sido más insistentes con la idea de marcharse. Hubo quienes teorizaron que quizá su intención sea ejecutar la misma estrategia que Cristian U: salir de la casa, a sabiendas de que volvería en el repechaje, para así obtener información de afuera y reencontrarse con sus afectos.