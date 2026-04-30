Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2026: los participantes que pueden ser eliminados

La gala de nominación de Gran Hermano dejó un escenario inesperado que sorprendió tanto a la audiencia como a los propios jugadores. La placa de los nominados de Gran Hermano de esta semana rompió todos los esquemas habituales y anticipa una definición cargada de tensión dentro de la casa más famosa del país.
Una gala de Gran Hermano marcada por un giro inesperado
La noche de nominación tuvo un desarrollo atípico que derivó en una situación pocas veces vista en la historia reciente de Gran Hermano. Durante la transmisión en vivo, el conductor Santiago del Moro advirtió sobre lo que estaba por suceder: “¡Atención país, mundo, ha pasado algo tremendo!”, lanzó, generando expectativa.
El motivo del anuncio no fue menor. Los votos emitidos por los participantes no alcanzaron el mínimo requerido para conformar la placa semanal, que debía contar con al menos ocho jugadores. Esa condición desencadenó una consecuencia directa: la inclusión masiva de concursantes en riesgo de eliminación.
Todos los nominados de Gran Hermano salvo la líder
Finalmente, la producción confirmó una decisión contundente: todos los participantes quedaron en placa, con una única excepción. Tamara Paganini, líder de la semana, logró inmunidad y se convirtió en la única jugadora fuera de peligro.
Además, se sumaron sanciones previas que ya habían definido parte de la placa. Según explicó el conductor, “Emanuel Di Gioia y Luana Fernández ya están fulminados (por Manuel ‘Manu’ Ibero después de que la nueva líder de la casa, Tamara Paganini, le diera ese beneficio)”.
De esta manera, la lista completa de los nominados de Gran Hermano quedó conformada por:
- Franco Zunino
- Yanina Zilli
- Nazareno Pompei
- Luana Fernández
- Lolo Poggio
- Yisela Pintos
- Daniela De Lucia
- Emanuel Di Gioia
- Eduardo Carrera
- Catalina Tcherkaski
- Danelik Galazán
- Manuel Ibero Durigon
- Juan Ignacio Caruso
- Gladys “La Bomba Tucumana”
- Grecia Colmenares
Se trata de una placa histórica dentro de Gran Hermano, ya que prácticamente toda la casa quedó expuesta al voto del público en una misma semana.
Cómo será la votación en Gran Hermano esta semana
Otro de los puntos clave de esta etapa del juego es el sistema de votación. Hasta el jueves 30 de abril, el público deberá votar en positivo, es decir, elegir a los participantes que desea que continúen en la casa.
Este formato modifica la estrategia habitual, ya que no se trata de expulsar directamente a un jugador, sino de respaldar a los favoritos. En este contexto, la popularidad y el apoyo de la audiencia resultan determinantes para evitar la eliminación.
Quiénes tienen más riesgo de irse según las encuestas
Más allá de la dinámica oficial, las encuestas en redes sociales comienzan a marcar tendencia sobre posibles eliminaciones. De acuerdo con relevamientos difundidos por Fefe Bongiorno, algunos jugadores presentan mayor imagen negativa, lo que podría traducirse en menos votos positivos.
Entre los nombres que aparecen en una posición más comprometida se encuentran Franco Zunino, Nazareno Pompei, Daniela De Lucia, Emanuel Di Gioia y Danelik Galazán. Estos participantes figuran entre los que podrían tener mayores dificultades para sostenerse en la competencia.
Con una placa multitudinaria y un sistema de votación diferente, la próxima eliminación de Gran Hermano se perfila como una de las más impredecibles de la temporada. La decisión final quedará en manos del público, que tendrá la última palabra sobre quiénes continúan en carrera y quién deberá abandonar la casa.