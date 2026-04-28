Crisis en Telefe: el fracaso de Gran Hermano pone en jaque las finanzas del canal

Pésimo momento para Santiago Del Moro.

En Telefe ya no disimulan la preocupación. Lo que durante años fue una apuesta segura hoy parece haberse convertido en un problema difícil de sostener. El foco está puesto en Gran Hermano, que en esta temporada no logra cumplir con las expectativas que el canal tenía.

La información empezó a circular con fuerza a partir de lo que contó Nacho Rodríguez, quien aseguró que puertas adentro el desgaste es evidente. Según su versión, el ciclo conducido por Santiago del Moro habría perdido el respaldo que supo tener en ediciones anteriores.

Telefe viene levantando programas de Gran Hermano

Los síntomas ya se ven en la pantalla. En los últimos días, el programa no salió al aire en momentos clave, algo que antes parecía intocable. Primero fue la ausencia durante la gala de los Martín Fierro de la Moda, y luego se repitió la decisión frente a una transmisión de fútbol, cuando en otras temporadas sí se lo emitía al término de los partidos.

La baja del rating de Gran Hermano complica a Telefe.

Pero el problema no sería solo de programación. El dato que más preocupa tiene que ver con la caída de auspiciantes. Según trascendió, algunas marcas importantes habrían decidido bajarse en esta edición, lo que impacta directamente en los ingresos del canal.

¿Cuál es el auspiciante que se fue de Gran Hermano?

Ese movimiento encendió las alarmas, porque el modelo del reality depende en gran parte del acompañamiento comercial. McDonalds, que estuvo en varias ediciones, decidió no auspiciar más en el programa. Sin ese respaldo, el costo de sostener el formato empieza a pesar mucho más.

En ese contexto, dentro de Telefe ya estarían pensando en el después. La expectativa está puesta en el regreso de Popstars, que aparece como la próxima gran apuesta para intentar recuperar terreno.

Mc Donald era sponsor de Gran Hermano.

Sin embargo, no todos son optimistas. En el ambiente ya se empieza a hablar de la dificultad de igualar el impacto que supo tener Gran Hermano en sus mejores momentos. El desafío no es menor.

Así, el canal atraviesa un momento delicado. Un formato que fue sinónimo de éxito ahora genera dudas, tanto en lo artístico como en lo económico. Y aunque el reality sigue al aire, la sensación es clara: la cuenta regresiva ya empezó.