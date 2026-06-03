Franco Colapinto reveló la clave para sacar un buen resultado en el GP de Mónaco: “Más importante”

Colapinto suma 15 puntos en el campeonato.

Luego de una semana sin acción en la Fórmula 1, Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, una de las fechas más importantes del calendario de la máxima categoría. A esta fecha, el pilarense llega después de dos carreras consecutivas en la zona de puntos tras haber quedado séptimo en Miami y sexto en Montreal, donde obtuvo su mejor resultado desde su debut en la competencia.

A pesar de estos buenos resultados, en Alpine no se durmieron en los laureles y mantuvieron muy ocupado al piloto argentino, que estuvo muchas horas frente al simulador durante estas semanas para adecuarse al Circuito de Mónaco con la nueva tecnología de los monoplazas. Justamente sobre esto habló Colapinto en un comunicado publicado en el sitio oficial del equipo galo en la previa a la sexta fecha del campeonato.

“Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo”, comenzó el pilarense. De hecho, Franco apenas tuvo unas horas de descanso por su cumpleaños, que lo pasó junto a Pierre Gasly en la capital de Francia: “El lunes siguiente a la carrera estuve en el simulador y trabajé duro con el equipo antes de una breve visita a París por mi cumpleaños”.

Y es que Mónaco no solo es una fecha tradicional en el calendario, sino que marca el inicio de la gira europea, por lo que será muy importante arrancar con el pie derecho esta etapa del campeonato. A eso se suma que habrá tres prácticas libres, algo que no se ve desde Suzuka a fines de marzo y que el argentino considera fundamental para la qualy: “Podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos”.

En este sentido, la clasificación es un aspecto crucial en Mónaco debido a la complejidad para los rebases, motivo por el que Colapinto señaló que será la clave de este fin de semana en el Principado: “Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante. Va a ser un fin de semana intenso, nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento”.

Colapinto terminó decimotercero en Mónaco en 2025.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: