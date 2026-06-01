Fórmula 1: el motivo detrás de la caída de la operación de Mercedes para comprar Alpine

Alpine seguirá siendo solo cliente de Mercedes.

Durante las últimas semanas, una de las polémicas que giró alrededor de la Fórmula 1 fue la posibilidad de que Mercedes adquiera una parte de Alpine, lo que muchos temían que pueda convertirse en una réplica del modelo de Red Bull. Actualmente, la marca de las bebidas energéticas cuenta con dos equipos (Red Bull y Racing Bulls), de manera que el segundo funciona como un satélite del primero para la formación de talentos.

Por tal motivo, fueron varios los que rechazaron que la escudería francesa sea adquirida por Mercedes, que había alcanzado un acuerdo inicial en conjunto con Toto Wolff para comprar la parte minoritaria de Alpine. No es una novedad que esta porción de las acciones del equipo galo, que rondan el 24%, pertenecen a Otro Capital, el grupo de inversores que adquirió su parte en 2023 cuando esta fue ofrecida al mercado por el Grupo Renault.

A pesar del acuerdo inicial, la operación se terminó de caer este fin de semana, según confirmaron desde Motorsport, donde se alude a que el motivo principal ha sido el elevado precio que Otro Capital le puso a Mercedes. Según el citado medio, el grupo inversor pidió 720 millones de dólares por su parte debido a que valorizaron a Alpine en 3000 millones, un valor que está muy por encima de lo que aprecian los alemanes.

Tan grande es la diferencia que la firma germana ha terminado por bajarse de las negociaciones, aludiendo a que es una inversión extremadamente alta fuera de los términos razonables. La desilusión por el acuerdo ha hecho que tanto Alpine como Mercedes guarden silencio absoluto con respecto a lo sucedido en la mesa, aunque desde el interior del equipo galo se reveló que las conversaciones se detuvieron completamente.

De acuerdo con la BBC, los alemanes consideraban que una valuación razonable se encontraba entre los 2200 y 2400 millones de dólares, sobre todo porque Alpine sigue siendo un equipo en situación de déficit a pesar de su recuperación. A eso se suma la comparación con las otras escuderías, como por ejemplo McLaren, que el año pasado fue valorada aproximadamente por 4700 millones de dólares.

Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Canadá, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco. Allí se desarrollará el Gran Premio de Mónaco por la sexta fecha entre el 5 y 7 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.