Furor por Poki: los 5 videojuegos gratis de plataformas más divertidos

Fuente: Steam.

Poki tiene más de 1.000 juegos de plataformas disponibles, con opciones para todas las edades y niveles de habilidad. Algunos clásicos del género llevan más de una década en la plataforma y siguen siendo los más jugados. Esta selección evita superposición con nuestras otras notas de Poki para ofrecer títulos frescos.

1. Fireboy and Watergirl

El juego de plataformas cooperativo más popular de toda la historia de Poki. Dos jugadores controlan a Fireboy y Watergirl —o uno solo controla a ambos— para atravesar templos llenos de puzzles y trampas. La mecánica central es brillante: Fireboy no puede tocar el agua, Watergirl no puede tocar el fuego, y ambos necesitan coordinarse para activar mecanismos, recolectar gemas y llegar a la salida. La serie incluye múltiples aventuras temáticas —templos de luz, hielo, cristal y elementos— que mantienen los puzzles frescos y emocionantes. La última entrega, Fireboy and Watergirl and Friends, se lanzó en abril de 2026.

2. Fancy Pants Adventures

El plataformas más estilizado del catálogo, con un personaje icónico y movimiento exquisito. Fancy Pants es un muñeco de palito con un pantalón ondulante que corre, salta, hace piruetas y se desliza por rampas con una fluidez que pocos juegos de navegador logran igualar. Los niveles están diseñados para el movimiento continuo: la sensación de velocidad y control es lo que lo convirtió en un clásico que sobrevivió décadas en internet.

3. Gato del Castillo

La serie de plataformas con más niveles de Poki y perfecta para sesiones largas. Un gato valiente recorre castillos medievales llenos de enemigos, trampas y secretos en una aventura que combina exploración con combate simple. La colección incluye cuatro entregas con decenas de miles de niveles disponibles. La dificultad va subiendo de forma progresiva y cada castillo presenta un desafío nuevo. Ideal para quienes buscan contenido de largo aliento.

4. Snail Bob

El plataformas de puzzles más adorable del catálogo. Bob es un caracol que necesita llegar a su casa pasando por niveles donde hay que activar palancas, mover plataformas y resolver mecanismos para abrirle el camino. El ritmo es tranquilo —es un caracol, después de todo— y los puzzles son creativos sin llegar a ser frustrantes. Tiene varias entregas temáticas: bosque, ciudad del espacio, Egipto y más. Muy recomendado para jugar con chicos.

5. Parkour Block

El plataformas en 3D con estética Minecraft que pone a prueba el timing y la precisión. El jugador debe saltar de bloque en bloque en entornos tridimensionales sin caerse al vacío. Los niveles se vuelven progresivamente más difíciles con bloques que se mueven, desaparecen o tienen superficies resbaladizas. La perspectiva en tercera persona y la estética de bloques lo convierten en una experiencia diferente al plataformas clásico 2D.