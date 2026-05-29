Xbox Game Pass suma estos videojuegos para junio 2026: la lista completa

La nueva selección apunta a ampliar la variedad de géneros disponibles dentro de Game Pass.

Microsoft confirmó una nueva tanda de juegos para Xbox Game Pass con propuestas para distintos tipos de jugadores, desde shooters y simuladores hasta títulos familiares y experiencias cooperativas. Además, la compañía también reveló cuáles serán los videojuegos que dejarán el catálogo en los próximos días, por lo que los suscriptores todavía tienen tiempo para aprovecharlos antes de su salida.

Entre los títulos destacados que llegarán al servicio aparecen Remnant II, el shooter cooperativo con mecánicas tipo soulslike; My Friend Peppa Pig, pensado para el público más chico; Escape Simulator, centrado en resolver acertijos en salas de escape; y Luna Abyss, una aventura de ciencia ficción con una estética oscura y narrativa futurista. La nueva selección apunta a ampliar la variedad de géneros disponibles dentro de Game Pass y mantener activo el catálogo con lanzamientos para diferentes perfiles de usuarios.

Nuevos juegos para Game Pass

La actualización de Game Pass mezcla títulos conocidos con propuestas independientes que buscan ganar espacio entre los jugadores. Uno de los más llamativos es Remnant II, secuela del exitoso juego de acción cooperativa que combina disparos en tercera persona con elementos RPG y combates desafiantes. También se suma Escape Simulator, un juego ideal para quienes disfrutan resolver rompecabezas tanto en solitario como en modo online con amigos.

Por otro lado, Luna Abyss apuesta a una experiencia más narrativa y atmosférica, mientras que My Friend Peppa Pig amplía el catálogo familiar de Xbox con una propuesta simple y accesible para los más chicos de la casa. Según detalló Microsoft, los juegos comenzarán a incorporarse de manera escalonada durante los próximos días.

Estos son todos los juegos de junio:

Remnant II

My Friend Peppa Pig

Luna Abyss

Escape Simulator

Echo Generation 2

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Final Fantasy VI

Jurassic World Evolution 3

La actualización de Game Pass mezcla títulos conocidos con propuestas independientes.

Los juegos que abandonan el catálogo

Junto con las nuevas incorporaciones, Xbox confirmó que varios títulos dejarán Game Pass a fin de mes. Como suele suceder en cada actualización del servicio, algunos juegos rotan para dar lugar a nuevas experiencias dentro del catálogo. Estos son:

Against the Storm

Crypt Custodian

Metaphor: ReFantazio

Persona 4 Golden

Spray Paint Simulator

La empresa recordó que los suscriptores tienen la posibilidad de comprar los juegos que abandonan la plataforma con descuento antes de que sean retirados. Esta estrategia busca mantener el interés de los usuarios mientras Game Pass continúa renovando su biblioteca con lanzamientos constantes y propuestas variadas.