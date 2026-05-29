Así es la casa de la China Suárez estilo medieval que queda en un country de Buenos Aires

La nueva casa de la China Suárez está ubicada en San Jorge Village, uno de los countries más exclusivos de Buenos Aires

La nueva casa de la China Suarez se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Ubicada en un exclusivo country de Buenos Aires, la propiedad combina amplitud, lujo y detalles arquitectónicos que remiten a un estilo medieval moderno. La actriz logró concretar la compra tras vender su antigua chacra y reorganizar su patrimonio familiar.

Dónde queda la casa de la China Suárez

La nueva vivienda de la actriz está ubicada en San Jorge Village Country Club, uno de los barrios privados más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. El lugar se caracteriza por sus grandes espacios verdes, su infraestructura de primer nivel y un entorno pensado para familias que buscan privacidad y seguridad.

El country cuenta con canchas de golf y tenis, pileta comunitaria, club ecuestre y distintas áreas recreativas. Además, posee seguridad privada las 24 horas, uno de los aspectos más valorados por quienes viven allí.

La elección del barrio no pasó desapercibida dentro del ambiente mediático. El lugar también mantiene un vínculo indirecto con Wanda Nara, ya que sus hijas asisten a clases de equitación en el club del country. Ese detalle volvió a poner el foco sobre el exclusivo perfil del complejo residencial.

Cómo es la nueva casa de la China Suárez

La propiedad supera los 300 metros cuadrados cubiertos y está distribuida en dos plantas. La estética de la vivienda mezcla elementos modernos con detalles inspirados en construcciones medievales, especialmente en terminaciones, materiales y diseño exterior.

En la planta baja se destaca un amplio living con ventanales panorámicos que conectan directamente con el jardín. La luminosidad y la integración con el exterior son dos de los rasgos más importantes del diseño.

El parque cuenta con piscina privada y un espacio destinado a juegos infantiles, pensado especialmente para los hijos de la actriz. Además, la cocina ocupa un lugar central dentro de la propiedad: posee dimensiones amplias, equipamiento de última generación y sectores integrados para reuniones familiares.

La planta alta está destinada principalmente al área privada de la familia. Allí se encuentran los dormitorios, incluido el principal, que cuenta con baño en suite, jacuzzi y vestidor.

También hay habitaciones adaptadas para los niños, con espacios destinados tanto al descanso como al estudio y el entretenimiento. A eso se suma un cuarto para huéspedes y un ambiente exclusivo para home office.

La propiedad combina arquitectura moderna con detalles inspirados en construcciones medievales y amplios espacios verdes.

Cómo logró comprar la propiedad

La compra de la nueva casa de la China Suarez fue posible tras la venta de la chacra que la actriz tenía en Chacras de Murray, propiedad que había adquirido junto a Benjamín Vicuña antes de la separación.

Esa operación inmobiliaria resultó clave para avanzar con el nuevo proyecto habitacional. Según trascendió, Mauro Icardi también habría acompañado y apoyado económicamente parte de la decisión vinculada a la mudanza.

La actriz buscaba desde hacía tiempo una vivienda con mayor comodidad, privacidad y espacios verdes amplios para compartir junto a sus hijos. El country elegido reúne varias de esas características y aparece como uno de los lugares más buscados por figuras públicas y empresarios.

El perfil exclusivo de San Jorge Village

San Jorge Village Country Club se consolidó durante los últimos años como uno de los barrios privados más prestigiosos del conurbano bonaerense. Su combinación entre naturaleza, infraestructura premium y seguridad atrae a familias del espectáculo y del ámbito empresarial.

El entorno tranquilo y las actividades deportivas disponibles dentro del predio forman parte del atractivo principal. Golf, tenis, equitación y espacios recreativos convierten al lugar en una opción orientada a un estilo de vida familiar y reservado.

Con esta nueva etapa, la China Suarez apuesta a una vida más estable y privada, instalada en una propiedad que reúne confort, diseño y un entorno exclusivo lejos de la exposición permanente del centro porteño.