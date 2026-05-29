Así es la casa moderna de Ángel de Brito con puertas inteligentes

El departamento de Ángel de Brito está ubicado en Barrancas de Belgrano y fue completamente renovado con un estilo contemporáneo

La renovada casa de Angel de Brito se transformó en uno de los espacios más comentados en redes sociales por su diseño moderno y la incorporación de tecnología de última generación. El periodista de espectáculos mostró distintos rincones de su hogar ubicado en Barrancas de Belgrano, donde apostó por un estilo minimalista, funcional y orientado al confort.

Dónde queda la casa de Ángel de Brito

El amplio departamento de Angel de Brito está ubicado en Barrancas de Belgrano, una de las zonas residenciales más exclusivas y cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires. El conductor de “LAM” decidió encarar una profunda remodelación para modernizar completamente el espacio y adaptarlo a una estética más contemporánea.

A través de sus redes sociales, el periodista fue compartiendo imágenes y videos de las distintas etapas de la obra. Lo que inicialmente parecía una simple reforma terminó convirtiéndose en un proyecto integral que incluyó cambios estructurales, rediseño de ambientes y la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad.

La renovación comenzó hacia fines del año pasado y avanzó con una fuerte impronta minimalista, priorizando ambientes luminosos, cómodos y funcionales.

La remodelación incorporó ambientes más amplios, tonos claros y una decoración minimalista enfocada en el confort

Cómo es el interior del departamento de Ángel de Brito

Uno de los sectores más modificados fue una de las habitaciones principales del departamento. Allí se retiraron antiguos zócalos de madera y se rediseñó completamente el ambiente para generar mayor amplitud visual y una estética más limpia.

Además, el periodista incorporó un baño privado dentro de ese espacio, una decisión pensada para optimizar la comodidad cotidiana y modernizar la distribución interna de la vivienda.

La decoración general mantiene líneas simples y tonos claros en casi todos los ambientes, excepto en algunos sectores específicos como la cocina. El estilo elegido evita los excesos y se enfoca en el confort y la funcionalidad.

El comedor ocupa un lugar central dentro del hogar. Allí se destaca una gran mesa de vidrio acompañada por sillas negras tapizadas que contrastan con el resto de la decoración. También sobresale la presencia de plantas distribuidas en diferentes sectores, aportando una conexión con lo natural dentro de un entorno moderno.

Otro de los puntos fuertes del departamento es la iluminación. La propiedad cuenta con amplios ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante gran parte del día. A eso se suman grandes arañas de techo que aportan un estilo clásico y elegante, generando un contraste llamativo dentro de un espacio dominado por el diseño contemporáneo.

La puerta inteligente, la gran innovación tecnológica

La puerta inteligente con reconocimiento facial y lector de huellas se convirtió en una de las innovaciones más comentadas de la vivienda

Uno de los elementos que más repercusión generó dentro de la renovación de la casa de Angel de Brito fue la incorporación de una puerta inteligente de última generación.

El sistema incluye reconocimiento facial, lector de huellas digitales, cámara integrada y distintos métodos alternativos de acceso. Además del reconocimiento biométrico, la puerta puede abrirse mediante clave numérica, tarjeta magnética o llave tradicional.

La implementación de esta tecnología apuntó principalmente a reforzar la seguridad del departamento. A pesar de estar ubicado en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, el periodista decidió sumar herramientas modernas para controlar los ingresos y monitorear el hogar.

La vivienda también cuenta con cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores, permitiendo visualizar quién intenta acceder al lugar en tiempo real.

Un hogar moderno pensado para el confort

La remodelación del departamento refleja una tendencia cada vez más presente entre las figuras públicas: combinar diseño minimalista con tecnología aplicada al hogar.

En el caso de Angel de Brito, el resultado final muestra ambientes amplios, pocos elementos decorativos y espacios organizados para priorizar la comodidad diaria. La integración entre iluminación, tecnología y diseño convirtió al departamento en uno de los más comentados dentro del ambiente del espectáculo.

La renovación no solo modificó la estética de la vivienda, sino que también evidenció el interés del conductor por crear un espacio moderno, práctico y alineado con las nuevas tendencias en arquitectura e interiorismo.