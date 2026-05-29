Con Vaca Muerta, Argentina lidera el ranking de países productores de gas de la región

La Argentina lidera el ranking de países productores de gas de América Latina y el Caribe con un 21% del total del volumen producido. El salto está marcado por el aumento sostenido de la producción de gas de Vaca Muerta.

En enero de 2026, la producción de gas natural en América Latina alcanzó los 28 mil millones de m³, registrando un crecimiento interanual del 27% respecto a los 22 mil millones de m³ producidos en enero de 2025.

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En comparación con diciembre de 2025, la producción de gas tuvo un incremento mensual de 22%, reflejando una aceleración significativa de la actividad gasífera regional al inicio del año. Los datos surgen del Reporte de petróleo y gas natural en América Latina y el Caribe de la Organización Latinoamericana y Caribeña (OLACDE) publicado esta semana, que analiza la información a enero de 2025 en todos los países productores de la región.

Luego de Argentina (21%), en el ranking le sigue Trinidad y Tobago con un 20% de la producción de gas. El país caribeño se consolida como uno de los principales productores y exportadores de gas natural y Gas Natural Licuado (GNL) de la región. En tercer lugar figura Brasil con el 13%, respaldado por el crecimiento de la producción offshore asociada a sus campos petroleros del Presal, un yacimiento en aguas ultra profundas.

En cuarto lugar del ranking de la OLACDE se encuentra Perú, con una participación del 11% de la producción de gas regional, seguido por Venezuela con el 10% y Bolivia con el 9%, “países que continúan desempeñando un papel relevante en el abastecimiento regional de gas natural”, destaca el informe. Además, Colombia aporta el 5% de la producción regional, mientras que Ecuador participó con un 1% del total en enero.

El 59% de las importaciones totales de América Latina y el Caribe de gas natural corresponden al comercio intrarregional. “Este comportamiento refleja un importante nivel de interdependencia energética regional, donde más de la mitad del gas importado fue abastecido por los propios países productores de la región”.

Petróleo

En petróleo, la Argentina está en cuarto lugar del ranking de la OLACDE con un 8% del volumen total. Esta posición sería muy difícil de ocupar sin la producción en fuerte aumento de la ventana petrolera de Vaca Muerta.

Según el reporte, en el primer mes del año la producción regional de petróleo registró un incremento interanual del 11%, pasando de 326 millones de barriles (Mbbl) en enero de 2025 a 361 Mbbl. En términos mensuales, la producción de enero de este año aumentó un 1,1% en comparación con diciembre de 2025.

En el ranking, Brasil está en la primera posición con un 39% de la producción de petróleo. En segundo lugar está México con un 18% y tercero Venezuela con un 13%. A comienzos de año, estos tres países representaron el 70% de la oferta petrolera regional. En quinto lugar está Guyana con un 8%, seguido por Colombia con un 7% y Ecuador con un 5%.

“En enero de 2026, el 56% de las importaciones totales de petróleo correspondieron al comercio intrarregional. El resto provino de mercados extrarregionales. Por otra parte, el 22% de las exportaciones totales de petróleo se destinó a países de la región, mientras que la mayor parte tuvo como destino mercados fuera de América Latina y el Caribe.”, concluyó la OLACDE.