Empeora la salud de Chiche Gelblung: qué es "lo que más preocupa" a los médicos

Chiche Gelblung preocupa por su salud.

La salud de Chiche Gelblung continúa siendo motivo de preocupación en el mundo de los medios. Luego de varios días internado en terapia intensiva, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su cuadro clínico y la información no pasó desapercibida.

Las novedades fueron reveladas en Intrusos, donde los panelistas compartieron los últimos datos que llegaron desde el entorno médico del histórico conductor. Según explicó el periodista Alejandro Guatti, en las últimas horas apareció una complicación que mantiene especialmente atentos a los especialistas que siguen su caso.

¿Cuál es el problema de Chiche Gelblung que preocupa a los médicos?

De acuerdo con la información difundida, Gelblung estaría atravesando una falla renal, un problema que se habría convertido en uno de los principales focos de preocupación dentro del equipo médico.

La situación cobra especial relevancia porque se suma a un cuadro de salud que ya era complejo y que obligó a mantener al periodista bajo observación permanente desde su ingreso a terapia intensiva.

En el programa explicaron que los médicos analizan cuidadosamente cada paso a seguir, ya que este nuevo inconveniente podría influir directamente en las decisiones vinculadas al tratamiento y a una eventual recuperación.

Los otros problemas de salud que arrastra Chiche Gelblung

Pero la falla renal no sería el único tema que genera atención. Durante la misma emisión, Marcela Baños aportó otro dato que sorprendió a los televidentes.

La periodista contó que uno de los dedos del pie de Gelblung habría presentado complicaciones y que incluso existe la posibilidad de que deba someterse a una intervención quirúrgica.

Según trascendió, esa eventual operación podría realizarse en los próximos días, aunque todo dependerá de la evolución general del paciente y de que ciertos valores médicos logren estabilizarse.

Chiche Gelblung está internado hace varias semanas.

La internación de Chiche comenzó a raíz de una trombosis detectada en uno de sus tobillos. Sin embargo, con el correr de los días fueron apareciendo distintos problemas que complejizaron el cuadro inicial.

Por el momento, la familia mantiene un perfil bajo y evita brindar demasiados detalles sobre la evolución del periodista. De hecho, la información que llega desde el entorno es limitada y los partes médicos han sido escasos.

Esa reserva alimenta la expectativa y la preocupación de colegas, amigos y seguidores, que siguen atentamente cada novedad relacionada con uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina.

Mientras tanto, los médicos continúan monitoreando minuto a minuto su estado de salud. Y aunque quienes lo rodean intentan transmitir cautela, la aparición de nuevas complicaciones demuestra que la situación sigue siendo delicada y que las próximas horas podrían resultar determinantes para su evolución.