Disney+ anunció el estreno de Hoppers: cuándo llega la película a la plataforma.

La comedia original de Disney y Pixar, Hoppers: Operación Castor, llega a Disney+ el 3 de junio para acercar a las audiencias al maravilloso y salvaje mundo animal. Todo lo que hay que saber antes de su estreno y la historia del argentino involucrado en la película.

Hoppers sigue a Mabel, una amante de los animales, mientras utiliza una tecnología revolucionaria para trasladar su conciencia al interior de un castor robótico de aspecto realista, descubriendo así un mundo animal oculto que se rige por sus propias reglas. Junto al carismático rey George y una inolvidable comunidad de fauna, Mabel se embarca en una misión llena de acción y experimenta la naturaleza como nunca antes.

Certificada como Fresh y Verified Hot por Rotten Tomatoes, Hoppers: Operación Castor presenta la mezcla característica de Pixar de humor ingenioso, narración sincera y descubrimientos sorprendentes, ofreciendo una experiencia cinematográfica que toda la familia puede disfrutar junta una y otra vez. La película está dirigida por Daniel Chong (creador de Osos Escandalosos, serie animada de Cartoon Network), producida por Nicole Paradis Grindle, la música original está compuesta por Mark Mothersbaugh y el guion es de Jesse Andrews.

La historia del argentino que hizo la animación de Hoppers

El tucumano Gastón Ugarte (47), quien lleva dos décadas trabajando en Pixar como animador y supervisor en modelaje de sets estuvo involucrado en el equipo de Hoppers. "Tradicionalmente en Pixar trabajo como supervisor en modelaje de sets y estoy en el departamento técnico, pero en Hoppers me pasé al departamento de arte para hacer diseño y arte tradicional, con un poquito de 3D. Lo que más me gustó de este proyecto fue diseñar los mundos en los que transcurre la película", sostuvo en una entrevista con El Destape.

La comedia marca el regreso de la mejor época de la compañía de Walt Disney y cuenta con la voz en inglés de Bobby Moynihan como el King George, un castor optimista y amable, líder del estanque y rey de los mamíferos, Jon Hamm como el Mayor Jerry, un político en plena campaña para su reelección en Beaverton, y Meryl Streep y Dave Franco como la reina y el rey Insecto. "Lo que más me gusta de la película es su tono y su humor tan particular. Es muy dulce y tiene un lindo mensaje", confirmó el tucumano.