Epic Games: juegos gratis del 28 de mayo al 4 de junio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal y ya permite descargar gratis dos nuevos títulos para PC: Calico y Lonestar. Los juegos estarán disponibles sin costo desde el 28 de mayo hasta el 4 de junio de 2026, y una vez reclamados quedarán para siempre en la biblioteca del usuario.

Como suele pasar cada jueves, la tienda de Epic vuelve a apostar por propuestas muy distintas entre sí. Por un lado aparece Calico, una aventura relajada y colorida centrada en la gestión de un café lleno de gatos y criaturas adorables. Por el otro llega Lonestar, un juego de estrategia y combate espacial con mecánicas roguelike que apunta a quienes buscan partidas más intensas y desafiantes.

De qué tratan los juegos gratis de Epic Games

Calico es un simulador indie con estética “cozy” en el que el jugador debe reconstruir una cafetería mágica y atraer clientes mientras explora una pequeña isla. El foco está puesto en la personalización, las actividades tranquilas y la interacción con animales. Además de decorar el local, se pueden cocinar recetas, completar misiones y adoptar mascotas gigantes que incluso funcionan como montura.

El título se volvió popular dentro del género relajante gracias a su estilo visual pastel y a su propuesta sin presión, ideal para quienes buscan una experiencia casual y diferente.

En cambio, Lonestar apuesta por un tono mucho más dinámico. Se trata de un juego de estrategia espacial con combates tácticos y elementos roguelike. Cada partida obliga a mejorar la nave, administrar recursos y enfrentar enemigos cada vez más complejos mientras se avanza por distintos sectores de la galaxia.

El sistema de progresión y la variedad de configuraciones convierten a Lonestar en una propuesta con mucha rejugabilidad, especialmente para los fanáticos de los títulos de ciencia ficción y estrategia.

Lonestar es una propuesta con mucha rejugabilidad.

Cómo descargar gratis Calico y Lonestar en Epic Games Store

Para conseguir ambos juegos sin pagar hay que reclamarlos antes del 4 de junio de 2026 a las 12 del mediodía de Argentina. El proceso es simple y solo requiere una cuenta gratuita en Epic Games.

Paso a paso para obtener los juegos gratis

Entrar a la tienda oficial de Epic Games Store.

Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games.

Buscar Calico y Lonestar en la sección de juegos gratuitos.

Presionar el botón “Obtener”.

Completar la compra a costo cero.

Los juegos quedarán guardados permanentemente en la biblioteca.

Una vez agregados a la cuenta, se podrán descargar e instalar en cualquier momento desde el launcher oficial de Epic Games para PC.