Epic Games: juegos gratis del 21 al 28 de mayo 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

La tienda digital de Epic Games volvió a renovar sus juegos gratuitos semanales y esta vez sorprendió con una combinación ideal para distintos tipos de jugadores. Desde el 21 y hasta el 28 de mayo, cualquier usuario con una cuenta en Epic Games puede descargar sin costo Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft para PC.

Como ocurre todas las semanas, una vez que los títulos se agregan a la biblioteca personal quedan para siempre, incluso después de que termine la promoción. La propuesta de esta semana mezcla aventura, exploración y nostalgia gamer, con una remasterización de una de las sagas más icónicas de la historia y un indie relajado con rompecabezas y estética colorida.

De qué tratan los juegos gratis de Epic Games Store

Down in Bermuda es una aventura de exploración desarrollada por Yak & Co. El juego pone al jugador en la piel de un aviador atrapado en el misterioso Triángulo de las Bermudas después de una tormenta. Para escapar deberá recorrer distintas islas, resolver acertijos y descubrir secretos ocultos. Su estilo visual minimalista y sus mecánicas simples lo convierten en una propuesta ideal para partidas relajadas.

Por otro lado, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft reúne las tres primeras entregas clásicas protagonizadas por Lara Croft, ahora con gráficos mejorados y compatibilidad moderna. La colección incluye Tomb Raider I, II y III, junto con sus expansiones, permitiendo revivir las aventuras originales que marcaron a toda una generación de jugadores en los años 90.

Además de la mejora visual, esta edición remasterizada incorpora controles modernizados y la posibilidad de alternar entre el aspecto clásico y el nuevo en tiempo real, algo que apunta especialmente a los fanáticos más nostálgicos.

El juego reúne las tres primeras entregas clásicas protagonizadas por Lara Croft.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games Store

Para obtener ambos títulos sin pagar, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la tienda oficial de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva gratuitamente. Buscar Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Presionar el botón “Obtener”. Completar la operación sin costo. Los juegos quedarán guardados permanentemente en la biblioteca del usuario.

La promoción estará disponible hasta el 28 de mayo a las 12 del mediodía de Argentina. Después de esa fecha, ambos títulos volverán a tener precio normal dentro de la plataforma.