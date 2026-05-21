Epic Games: juegos gratis del 21 al 28 de mayo 2026

La tienda digital de Epic Games volvió a renovar sus juegos gratuitos semanales y esta vez sorprendió con una combinación ideal para distintos tipos de jugadores. Desde el 21 y hasta el 28 de mayo, cualquier usuario con una cuenta en Epic Games puede descargar sin costo Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft para PC.
Como ocurre todas las semanas, una vez que los títulos se agregan a la biblioteca personal quedan para siempre, incluso después de que termine la promoción. La propuesta de esta semana mezcla aventura, exploración y nostalgia gamer, con una remasterización de una de las sagas más icónicas de la historia y un indie relajado con rompecabezas y estética colorida.
De qué tratan los juegos gratis de Epic Games Store
Down in Bermuda es una aventura de exploración desarrollada por Yak & Co. El juego pone al jugador en la piel de un aviador atrapado en el misterioso Triángulo de las Bermudas después de una tormenta. Para escapar deberá recorrer distintas islas, resolver acertijos y descubrir secretos ocultos. Su estilo visual minimalista y sus mecánicas simples lo convierten en una propuesta ideal para partidas relajadas.
Por otro lado, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft reúne las tres primeras entregas clásicas protagonizadas por Lara Croft, ahora con gráficos mejorados y compatibilidad moderna. La colección incluye Tomb Raider I, II y III, junto con sus expansiones, permitiendo revivir las aventuras originales que marcaron a toda una generación de jugadores en los años 90.
Además de la mejora visual, esta edición remasterizada incorpora controles modernizados y la posibilidad de alternar entre el aspecto clásico y el nuevo en tiempo real, algo que apunta especialmente a los fanáticos más nostálgicos.
Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games Store
Para obtener ambos títulos sin pagar, hay que seguir estos pasos:
- Entrar a la tienda oficial de Epic Games Store.
- Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva gratuitamente.
- Buscar Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.
- Presionar el botón “Obtener”.
- Completar la operación sin costo.
- Los juegos quedarán guardados permanentemente en la biblioteca del usuario.
La promoción estará disponible hasta el 28 de mayo a las 12 del mediodía de Argentina. Después de esa fecha, ambos títulos volverán a tener precio normal dentro de la plataforma.